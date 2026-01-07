日本新年為何要喝屠蘇酒？源自中國已失傳習俗　相傳能長壽兼消災

日本人新年除了享用御節料理外，還常常會看到他們準備三個一組的酒杯，以及有細長把手的壺，倒給大家喝。



這就是屠蘇酒 (お屠蘇、おとそ)，是能夠去除一年之間的邪氣，祈求長壽而在正月喝的酒，已經成為日本的一種風俗習慣。今天就來看看屠蘇酒背後的歷史吧！

屠蘇散在現代則為山椒、細辛、肉桂、乾薑、白朮、桔梗等常見藥材。（YouTube@自作ノンアルスピリッツ・橋の下蒸留所 by 草史）

什麼是屠蘇酒？

屠蘇酒是一種將數種藥草混合而成的屠蘇散(とそさん)，泡入赤酒、日本酒或味醂而成的酒。屠蘇散在『本草綱目』記載中，有赤朮、桂心(肉桂皮)、防風、抜契、大黃、鳥頭(烏頭)、赤小豆等材料。

而現代則為山椒、細辛、肉桂、乾薑、白朮、桔梗等常見藥材。古時候的日本人覺得，屠蘇散能強健身體，根據不同時代跟地方，配方也有所不同。雖然屠蘇是源自於中國，在唐代就已經會在正月時飲用屠蘇酒，但現在卻看不到這樣的習俗了，反倒是日本保留了這項文化傳統。

屠蘇酒文化的來歷

關於「屠蘇」一詞的來源諸說紛紜，一說為古代南方中國人所居住的草庵被稱作「屠蘇」，因此在這種房屋內釀出來的酒便被稱作屠蘇酒。也有說法為「蘇」具有「招致疾病的惡鬼」的意思，「屠蘇」就是指去除惡鬼。不過，不論在中國或日本，喝屠蘇酒都具有延年益壽、除災的寓意。

屠蘇酒（YouTube@自作ノンアルスピリッツ・橋の下蒸留所 by 草史）

日本是在平安時代時傳入，一開始僅有貴族們在新年儀式中飲用，到了江戶時代變得更加普遍，漸漸成爲一般民眾的習慣，也就延續至今。有趣的事，根據地區不同，各地製作屠蘇酒時加入的酒種也不盡相同，比如熊本會使用赤酒、鹿兒島會使用黑酒製作，成了充滿地區特色的文化。

日本新年中的屠蘇酒

屠蘇酒通常會使用名叫屠蘇器(とそき)的酒器來盛裝，包含承裝屠蘇酒的酒壺「銚子」與裝飾物「銚子飾り」、酒杯「盃」、放在酒杯下的高台「盃台」與底下的托盤「屠蘇台」。

酒杯「盃」為一式三個，分別為大中小三種尺寸，經常以朱漆、黑漆或銀、錫製成。值得一提的是，在結婚典禮中也會使用同樣的器具（數量略有不同），不過此時用來裝的就是一般的酒，而非屠蘇酒。

接近年末的時候，一部分的藥局或藥材行、超市，就會開始販售用茶袋裝的屠蘇散，在大晦日(12月31日)晚上，將日本酒或本味醂裝進杯子或酒壺，接著將用茶袋裝的屠蘇散泡進一夜，1月1日早上就能品嘗到屠蘇散獨特的香味與酒融合的味道，也可以加入砂糖等調製成甜味來飲用。

飲用時機則是在1月1日早上，先用新年流出的第一道水「若水」洗手，祭拜佛壇後家人齊聚一堂，由家中年紀最小的開始喝，依序輪流到年紀最大的成員。飲用時要面向東方，一邊說：

一人喝了全家都不會生病，一家喝了一里都不會生病。

飲用後開始享用新年的御節料理。

有趣的是，在飲用屠蘇酒時要分成三口飲用：前兩口用嘴唇輕輕沾酒，第三口則要一次喝光。正值「厄年」的人，也就是25、42、61歲的男性與19、33、37、61歲的女性，被認爲容易生病與遭遇災禍，他們無論輩份，都要當最後一個喝的，據說這具有讓其他人替自己分攤災厄的效果。

來日本試試看屠蘇酒吧！

想要體驗獨特的過節文化嗎？未來有機會在日本過新年品嘗御節料理時，別忘了給自己來一杯屠蘇酒，祈求一年的健康與無災無厄哦！

