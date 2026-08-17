你會選約值500萬的房產並與父母同住　還是拿250萬現金但分開住？

一名女網友在Dcard平台分享陷入兩難的抉擇，要選2000萬台幣（約500萬港元）的房產和父母同住，還是選1000萬台幣（約250萬港元）現金分開住。



對此，台灣律師蘇家宏認為這不僅是財務選擇，更是考驗子女對家庭的態度。

女網友表示因不知道選哪個較好而感苦惱。（示意圖，《俗女養成記》劇照）

蘇家宏更直言，如果是他，會選擇房子，跟爸媽同住，他也分析兩個選擇重點。蘇家宏指出，雖然許多網友認為選擇現金較有彈性，可自行投資運用，但他會選擇房子與父母同住。他認為父母提出這樣的選擇，可能是在測試子女對家庭的責任感，選擇同住的人往往更受信任。

蘇家宏表示，從父母能提供這樣的選擇來看，家族總資產可能遠超過這兩個選項。與父母同住不僅能學習他們的智慧和理財觀念，也能在生活中獲得諸如照顧孩子等額外支持，這些無形資產的價值可能超過當下的房產或現金。

蘇家宏強調，無論選擇何者，都應與配偶進行充分討論，在婚姻幸福與金錢之間取得平衡。他也為選擇現金的哥哥送上祝福，期望能妥善理財，並指出父母出的考題，真正答案在於子女是否願意以愛回報家庭。

蘇家宏律師（Facebook@蘇家宏律師）

延伸閱讀：年輕時給父母家用是毀掉人生最快方法？網友倡這情況不用給惹熱論

+ 13

延伸閱讀：

國道鬼月詭異失蹤案！轎車「高速撞護欄」後駕駛不見了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】