你會選約值500萬的房產並與父母同住 還是拿250萬現金但分開住？
撰文：中天新聞網
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一名女網友在Dcard平台分享陷入兩難的抉擇，要選2000萬台幣（約500萬港元）的房產和父母同住，還是選1000萬台幣（約250萬港元）現金分開住。
對此，台灣律師蘇家宏認為這不僅是財務選擇，更是考驗子女對家庭的態度。
蘇家宏更直言，如果是他，會選擇房子，跟爸媽同住，他也分析兩個選擇重點。蘇家宏指出，雖然許多網友認為選擇現金較有彈性，可自行投資運用，但他會選擇房子與父母同住。他認為父母提出這樣的選擇，可能是在測試子女對家庭的責任感，選擇同住的人往往更受信任。
蘇家宏表示，從父母能提供這樣的選擇來看，家族總資產可能遠超過這兩個選項。與父母同住不僅能學習他們的智慧和理財觀念，也能在生活中獲得諸如照顧孩子等額外支持，這些無形資產的價值可能超過當下的房產或現金。
蘇家宏強調，無論選擇何者，都應與配偶進行充分討論，在婚姻幸福與金錢之間取得平衡。他也為選擇現金的哥哥送上祝福，期望能妥善理財，並指出父母出的考題，真正答案在於子女是否願意以愛回報家庭。
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