雙贏安排！研究：祖父母每周照顧孫兒「不超這時數」可減失智風險

一項發表於國際知名期刊《JAMA》的中國大型研究顯示，長者適度參與照顧孫子女的活動，能有效降低罹患失智症的風險。研究追蹤超過萬名50至79歲的長者，發現每周投入不超過40小時照顧孫子的長者，比起從未帶過孫子的長者，罹患失智症的機率降低24%。



台灣新陳代謝內分泌專科醫生蔡明劼在Facebook專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」分享研究結果指出，這項防失智效果並非單純來自照顧行為本身，而是與生活型態的改變密切相關。研究發現，帶孫的長者往往會開始使用智慧型手機、使用寬頻網路，同時在人際互動方面感到較不孤單，這三項因素對於預防失智的效果貢獻約37%。

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研究團隊強調，「參與感」和「連結感」可能是維持大腦健康的關鍵。值得注意的是，研究指出並非密集照顧就能達到更好的效果，反而是在能力所及範圍內的「適度參與」對長者最有益。這包括為了跟上孫子的步調而學習使用手機、平板、網絡搜尋與影音平台等，這些學習與操作過程都能幫助減緩大腦退化。

蔡明劼表示，讓祖父母協助照顧孫子不僅是許多家庭育兒安排的一部分，現在更可以說是對雙方都有益的arrangement。他建議有長者的家庭，可以多鼓勵長者學習使用手機、上網聽音樂或觀看影片，這些日常小事都能成為守護長者認知能力的良方。

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