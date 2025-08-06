父母易偏心女孩與「這種孩子」！未必是好事　很多人仍有差別待遇

撰文：明日科學
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最新發表於《Psychological Bulletin》的研究對19,469名受訪者進行分析，揭示了父母對子女差異待遇的偏愛模式。研究指出，父母更傾向於偏愛女兒和性格較和善（agreeable）及盡責（conscientious）的孩子，而對兒子或性格更難相處的孩子則可能表現出較少的親密互動。

研究整合了30篇科學論文與14個資料庫的數據，涵蓋北美、西歐和加拿大的家庭，其中67%的數據來自美國。研究以訪談、調查和居家觀察等方式搜集信息，探討子女性格特質（如外向性、和善性、盡責性及神經質）與父母互動模式的關聯性。

結果發現，父母對女兒的關注更多，並對性格較和善的孩子給予更多時間、金錢支持或較少的規範約束。

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儘管研究揭示了這些偏好模式，卻無法解釋偏愛的具體原因。研究作者推測，和善的孩子可能更願意配合父母的要求，因而使父母更容易與其互動，進一步導致這些孩子獲得更多積極關注。

然而，這些偏愛可能並非完全有益。對受到更多關注的孩子而言，他們可能獲得更佳的心理健康、學術成就和家庭關係；而那些受到較少關愛的孩子則可能面臨較高的心理壓力和家庭衝突。

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若能理解背後原因，較能接受差別對待

研究還發現，當孩子理解父母差別對待的原因時，他們更能接受這種待遇。例如，年幼的孩子需要更多幫助，年長的孩子可能更能理解並接受這種安排。

研究作者建議，父母應自省對子女的差異待遇，並努力確保這些差異是公平且被孩子理解的。未來的研究將進一步探索文化多樣性背景下的偏愛模式，以及隨孩子成長如何改變這些差異，特別是在成年後的父母與子女互動模式。

這項研究為理解家庭動態提供了新的視角，並強調父母在養育過程中應注意避免無意間加劇子女間的差異待遇，以維持和諧的家庭關係和促進孩子的全面發展。

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【本文獲「明日科學」授權轉載。】

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