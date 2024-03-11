年輕時給父母家用是毀掉人生最快方法？網友倡這情況不用給惹熱論

父母養育子女成長，子女長大後為盡孝通常會給予父母家用，而家用在台灣法律中代表扶養費，若「父母無法負擔日常生活開銷」，身為子女須負擔父母的生活費。



不過除了此規定外，法律並無強硬規定子女須定期支付家用。日前一名台灣網友在Dcard發文詢問，「年輕時給家用」是不是毀掉人生最快的方式，引起網友熱烈討論。

指給家用造成惡性循環 最終導致所有人都不快樂（點圖看原文全文及網民看法）：

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原PO表示，常在網上看到如何在幾歲存到百萬（台幣，下同）的教學，主要的基本定律幾乎都是住家裡、不用給家用、家裡資助，再加上高薪、投資大盤等作為輔助，才可能在二十多歲存到百萬。

然而，原PO質疑，若薪水普通又不住家中，光是扣掉房租、生活費，每個月就剩不到幾千塊，若還要負擔家用，「直接往生都比較快」。

原PO認為，除非住在家中，將家用當成付房租，否則收入不高時，真的沒必要打腫臉充胖子硬要給家用。

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對此，部分網友紛紛表示贊同：

「一堆父母就是情勒，覺得把小孩養大小孩就是要給家用，根本就是把小孩當成投資理財工具」

「真的，吸血父母就是毀掉人生的最快方式」

「這不就養兒防老標準亞洲家庭，存退休金不是最基本的觀念嗎？」

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不過有網友則認為：

「家用我是自己給的心甘情願，學生時期家人的付出我看在眼裡」

「因為我爸媽在我沒經濟能力的時候養我並讓我過的很好，我也很愛他們所以我願意給，就這麼簡單」

「個人認為賺少可以給少，住家裡更應該給，爸媽都花多少錢養我們養那麼大了，還要他們用自己的存款養自己嗎」

「『年輕時給家用』是不是毀掉人生最快的方式？不是。『年輕時不努力想辦法幫自己增加收入』才是」

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