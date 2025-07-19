老婆愛追星引發婚姻危機！丈夫考慮離婚　網民齊撐女方鬧到他刪帖

結婚 12 年，40 多歲的妻子突然迷上韓國男團，瘋狂追星的行為讓丈夫陷入苦惱。



這名台灣丈夫在 Threads 上發文透露，妻子沉迷於追星，不僅大量購買周邊商品，還多次飛往韓國、日本追演唱會。她甚至會跨城和外地的粉絲一起看直播、組織粉絲聚會，有時招待外地粉絲到凌晨才回家。

不過，妻子強調自己並未忽略家庭責任，已經把家裏的事情、以及小孩顧好，更稱追星是她的快樂源泉。但當妻子提議全家出國旅遊時，這名丈夫卻表示她每年出國追星兩、三次，已經沒有足夠的預算全家旅遊了。

事主還表示，如果要全家旅遊的話，她就只能暫停飛國外追星，但不阻止她參加本地的演唱會。

此外，妻子也有讓事主一起看明星們的節目，但事主直言：「我只有滿滿的厭惡感，怎麼一起看？」

面對妻子日益瘋狂的追星行為，丈夫陷入兩難：是該限制妻子追星，還是考慮結束這段婚姻？他在網上發文求助，希望有類似經歷的網友能給予建議。

該帖子的截圖（Threads）

該貼文引發熱議，部分網友認為「追星是個人自由」，也有網友建議「設立家庭共同基金，平衡雙方需求」。但大部分網民覺得，妻子既然已經完成了家庭職責，為甚麼不能做自己喜歡的事呢？一面倒支持事主的妻子，最終事主把帖文刪了。

你們覺得呢？

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