運動前後少做1事　可致免疫力下降　營養師引最新研數教1招保健康

飲水對人體非常重要，尤其是在運動期間。台灣1名營養師引述最新研究表示，受試者分為每天喝1,200毫升和400毫升清水（非人體攝入總水量），他們同時逐漸增加運動強度，以測試其氧化代謝物、抗氧化能力和免疫的表現形態及細胞凋亡，結果發現「在運動前，水喝比較少的人，體內已經有比較高的氧化壓力」，運動後持續少飲水，會有較多的免疫細胞凋亡和發炎，干擾運動後的恢復和增加疲勞，免疫力下降，故營養師提醒大家「注意水的攝取量」。



少飲水組在運動前，體內已經有較高的氧化壓力，運動後，血液中不但會有較多的發炎免疫細胞，甚至有較多的免疫細胞凋亡。（AI生成圖片）

受試者分為多喝水和少飲水

營養師游承逸在facebook專頁表示，根據2025年醫學研究，受試者依照日常飲水量分為多喝水和少飲水共2組，他們分別每日飲用1,200毫升和400毫升清水，同時逐漸增加運動強度，研究人員發現少飲水組在運動前，體內已經有較高的氧化壓力，運動後，血液中不但會有較多的發炎免疫細胞，甚至有較多的免疫細胞凋亡。

運動後多喝水人士明顯提升抗氧化能力。（AI生成圖片）

干擾運動後的恢復 增加疲勞感覺

研究結果發現一旦少飲水，身體平常已經處於較高氧化壓力狀態，運動期間，由於體內不夠水份，身體未能提高抗氧化能力，免疫細胞更受到氧化壓力攻擊而凋亡，引來發炎免疫協助清除凋亡細胞，卻再次誘發氧化壓力，進一步導致凋亡發炎情況增加，形成惡性循環，長此以往，不但干擾運動後的恢復，而且增加疲勞感覺，免疫力下降。

游指出，運動後多喝水人士明顯提升抗氧化能力，提醒大家多飲水。（AI生成圖片）

「在運動前，水喝比較少的人，體內已經有比較高的氧化壓力」 facebook@營養師游承逸

提醒大家多飲水

游指出，運動後多喝水人士明顯提升抗氧化能力，提醒大家多飲水。

（facebook專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」）

其他報道： 研究指餐前30分鐘飲500ml水！3個月多瘦2公斤 邊食邊飲水效果減

飲水對人體非常重要，甚至可以協助減肥！營養師蕭瑋霖在其Facebook專頁表示，2010年曾有隨機對照試驗數據，顯示餐前30分鐘喝500毫升清水，3個月後體重平均多減1至2公斤，2022年進行系統性回顧，再次確認效果。



餐前飲500ml清水 實驗組多減1.9公斤

根據註冊營養師Elizabeth A. Dennis和其團隊2010年研究，84名成人飲食大致一樣，然後隨機分配，唯一分別的是實驗組每餐餐前30分鐘喝500毫升清水，12周後，實驗組減了4.35公斤，其他沒有餐前飲水的受試者只減了2.45公斤，實驗組多減1.9公斤，差距達到44%。

顧數據確認效果 55歲或有快食習慣人士效果更明顯

到了2022年，加拿大進行家庭醫學系統性回顧，認為餐前飲500毫升清水是「低成本、低風險、有臨床意義」的體重管理輔助措施，確認最佳時機是進食前20至30分鐘，「不是邊吃邊喝」。以55歲以上族群效果最明顯，隨年齡增長，飢餓感知退化，水份填充的相對效益更大；有快食習慣人士同樣受益，可以強迫放慢進食節奏，讓飽足信號有時間傳遞到大腦。

全文：研究指餐前30分鐘飲500ml水！3個月多瘦2公斤 邊食邊飲水效果減