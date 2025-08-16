每天都在用　但幾乎沒人想到它或含一級致癌物　毒性是砒霜的68倍

作為毒性達到砒霜68倍的一級致癌物，很多人對黃麴毒素並不陌生。在日常生活中，由於它是污染農產品與食品最常見的真菌毒素之一，往往容易成為藏在餐桌上的「食物刺客」。



60歲女子5年不換筷子 胃裏發現黃麴黴菌

7月28日，河南鄭州一60歲女子因為嘔吐、腹瀉前往醫院就醫，醫生在她胃中發現大量黃麴黴菌。探尋病因得知，該女子平時生活十分節省，一雙筷子用了5年都沒有更換，醫生高度懷疑與此有關。好在經過治療，該女子已經康復出院。

河南鄭州一60歲女子胃中發現大量黃麴黴菌，醫生探尋病因得知她一雙筷子用了5年都沒有更換。（微博影片截圖）

醫生提醒，黃麴毒素具有強烈致癌性，但是筷子本身並不會生長黃麴黴菌，木製品餐具長期使用不可避免留下食物殘渣，可能會導致黴變，建議定期更換木製品餐具。

1毫克就可能導致癌症發生 你家廚房裏可能也有

1毫克黃麴毒素就可能導致癌症（尤其是肝癌）的發生，其毒性是砒霜的68倍，被世界衛生組織劃定為一級致癌物。解放軍總醫院第八醫學中心營養科主任醫生左小霞稱，黃麴毒素是黃麴黴菌的代謝產物，280℃以上的高温才能殺滅。

黃麴黴菌喜歡藏在發黴變質的食物或發黴的物品中：

● 過期或變質的食用油；

● 黴變的堅果、大豆；

● 發黴的玉米、小麥、大麥等；

● 久泡變質的木耳；

● 發黴的茶葉；

● 發黴的筷子、案板等。



此外，潮濕的土壤、濕度較高的農田或儲藏不當的穀物庫房、潮濕的地下室、浴室、廚房、發黴的木材、牆壁、地板等都可能成為黃麴黴菌滋生的場所。

食物煮沸後仍無法消除

黃麴毒素分子結構穩定，耐高温（熔點為237℃～299℃），一般的烹調加工温度下很難被破壞。此外，變質食物中含有的毒素大部分不能通過高温來降低或消除，如黃麴毒素和米酵菌酸等，這些物質的耐熱性都很強。

如何預防和遠離黃麴黴菌？

注意食品衛生

1. 購買食材時，選擇外觀健康、無黴斑的食物。

2. 將食品存放在乾燥、通風良好的環境中，避免潮濕和高温環境，可以減少黃麴黴菌滋生。

3. 遵循食品的保質期和儲存要求，及時食用或處理即將過期的食品。

4. 避免食用明顯黴變的食物，如果食物表面有黴斑，最好將其全部丟棄，吃到變苦的瓜子等堅果，一定要及時吐掉並且漱口。

5. 食品儲存區域以及餐具要定期清潔和消毒。



注意環境衛生

1. 保持室內空氣流通，避免潮濕和高濕度的環境，因為這些條件有利於黃麴黴菌的生長。

2. 定期檢查房屋和建築物的潮濕、漏水問題，及時修復和清理可能滋生黃麴黴菌的地方。



