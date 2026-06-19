全身痕半年！女病人被誤診患濕疹　真正病因是疥蟲「挖隧道」產卵

有時身體長期痕癢，並非皮膚差，可能是身上有疥蟲。台灣皮膚科醫師吳仁欽在其Facebook專頁表示，一名80多歲老婦全身痕癢達大半年，曾向數名醫生求醫，「每次都被說是『濕疹』，擦了藥，好一點，又癢回來」。



女病人以為是自己年老，皮膚變差，向吳醫生求醫時，吳醫生發現女病人「手指縫的小點點」，再檢查肚臍周圍、腋下和手腕內側，發現「一排排紅點，整整齊齊」，證實並非濕疹，其實是疥蟲（又稱「疥蟎」）寄生於人體表皮角質層引起的傳染性皮膚病。



高齡患者免疫反應鈍化 難被認出有疥蟲

吳醫生解釋，疥瘡最容易被誤診，「因為它實在太會偽裝」，疥蟲會鑽進皮膚表層「挖隧道」產卵，引發的搔癢其實是免疫過敏反應，並非由疥蟲本身造成，所以「擦再多濕疹藥膏，都只是在壓症狀，蟲還在」，高齡患者因免疫反應鈍化，紅疹並不典型，所以更難被認出來。

癢了好幾個月，不是你皮膚差——是你身上養了房客！ 皮膚科醫師吳仁欽

女病人全身痕癢達大半年，包括手部。（Facebook專頁「吳仁欽皮膚科」圖片）

醫生指出4大藏匿位置

診斷關鍵在於「好發部位」，例如：

1. 指縫

2. 手腕

3. 肚臍

4. 腋下



皮膚科醫師吳仁欽指出，疥蟲在指縫、手腕、肚臍和腋下位置Z木（AI生成圖片）

（Facebook專頁「吳仁欽皮膚科」）

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《衝上雲霄》系列電視劇促使許多人嚮往航空工作，但「有苦自己知」！台灣皮膚科醫師吳仁欽在Facebook專頁表示，一名男病人在機場停機坪維修飛機，最近3日「突然長出好多奇癢無比的紅色丘疹，而且只在腋下跟鼠蹊部（港稱腹股溝）」，直呼「癢到想瘋掉」，最初以為是汗疹，但吳醫生經檢查後，證實是禽蟎（Bird Mites）叮咬造成的皮膚炎。



男病人在機場停機坪維修飛機，「突然長出好多奇癢無比的紅色丘疹，而且只在腋下跟鼠蹊部（港稱腹股溝）」，直呼「癢到想瘋掉」。（Facebook專頁「吳仁欽皮膚科」圖片）

禽蟎會隨鴿子拍打翅膀、掉落羽毛，甚至順風往建築物結構四處爬行，直接入侵飛機維修空間。（AI生成圖片）

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