糖尿病人要終身服西藥？30歲患者年半做3招回復健康　實證破迷思

許多人認為糖尿病難以「斷尾」，需要終身服藥。台灣1名醫生分享病例指，1名30歲男病人飲食習慣極不健康，加上不愛做運動，導致有嚴重糖尿病，但他選擇配合服藥，而且控制飲食和做運動，年半後回復健康，不需要繼續服藥，可見糖尿病病人「無藥人生」不是夢。



30歲男病人驚悉自己有嚴重糖尿病。（AI生成圖片）

很多人以為終身服西藥 會對身體有害

腎臟科醫師林軒任在其facebook專頁表示，糖尿病是造成腎臟病的其中一大主因，所以一旦確診糖尿病，醫生都會希望病人配合服藥。但很多人有誤解，認為「糖尿病吃西藥不會好，一旦開始吃就必須一直吃」、「吃這麼多藥容易傷腎臟，最好不要吃啦！」有病人單純透過飲食和運動控制病情，極端一點的就是食用來路不明的保健食品，認為總比服用西藥更好。

很多人以為終身服西藥，會對身體有害。（AI生成圖片）

30歲男罹患嚴重糖尿病

其實臨床經驗和許多大型研究發現，只要早期介入，加上積極配合醫生治療，糖尿病是有可能可以完全不用服藥。林醫師舉出例子，指1名30歲張姓男子喜歡食炸雞、蛋糕和飲珍珠奶茶，不良飲食導致體重破百，而且他不愛做運動，從來沒有做過體檢，之後因肛門膿瘍而求醫住院，才發現自己有嚴重糖尿病，糖化血色素高達13.2%。

患糖尿病的男病人控制飲食、做運動和服食藥物，最終完全不用繼續服藥。（AI生成圖片）

3招告別所有藥物

由於治療肛門膿瘍過程相當痛苦，讓他決心治療糖尿病，除了告別過往不健康飲食之外，張男也開始做運動，配合施打胰島素和口服降血糖藥。大約6個月後，其糖化血色素回到正常人的標準，去到5.8%，情況維持約1年，之後完全不用服藥，整個人瘦得非常健康，讓他向林醫師大呼，「沒想到糖尿病痊癒好處多多！以前做任何事都覺得氣喘吁吁，現在一次減掉這麼多體重，整個人變得好輕鬆，腰痠背痛也完全消失了！」。

糖尿病病人能過「無藥人生」

當然這不代表完全沒有糖尿病，畢竟胰臟已經受損，其效能比正常人低，所以假如沒有繼續控制飲食和做運動，始終有可能病發，但只要肯做，糖尿病病人都可以有一段「無藥人生」。

（facebook專頁「引人入腎・林軒任醫師」）

其他報道：開燈睡覺增糖尿病風險？醫生揭2大生理機制：褪黑激素下降是關鍵

上睡覺時開燈，原來會增加患糖尿病的風險！台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生分享個案，有位患者在飲食與作息無大變的情況下，抽血發現血糖波動，甚至出現「糖尿病前期」症狀。他仔細問診發現，背後原因與長期開燈睡覺有關。



長期晚上開燈睡覺，會增加患糖尿病的風險。（AI生成圖片）

夜間光線干擾 破壞2大生理機制

營養功能醫學專家劉博仁醫生在facebook專頁分享，該患者近半年來睡眠質素大幅度下滑，為尋求安全感長期開燈睡覺，即便閉眼休息，大腦仍然能感知光線，令身體出現變化。劉醫生指，開燈睡覺能影響血糖，並非簡單睡眠不足所導致，核心在於兩大生理機制被破壞。

1.褪黑激素分泌「斷崖式」下降：

褪黑激素（Melatonin）被稱作「黑夜荷爾蒙」，需要在全黑環境下由松果體分泌。原本褪黑激素的分泌量在深夜達高峰，但夜間光線只要透過眼瞼，都會干擾視交叉上核，抑制褪黑激素合成，使其分泌量大幅下跌。

全文：開燈睡覺增糖尿病風險？醫生揭2大生理機制：褪黑激素下降是關鍵