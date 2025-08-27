糖尿病10多年！醫生建議安裝1物控制血糖　胖大叔半年減7kg變型男

糖尿病患者需要密切監測血糖，才能對病情作出有效控制。台灣1名57歲男子不但過重，還患上糖尿病10多年，一直靠藥物控制血糖，惟近來成效欠佳。早前他經醫生建議，安裝連續血糖機監控血糖，透過了解整天飲食對血糖變化的影響，最終在半年內成功減重7公斤，糖化血紅素也從8.8%下降至6.9%。



綜合台媒報道，台灣57歲張姓男子身高約1.7米，而體重約80公斤，除了過重還患上糖尿病多年，服用糖尿病藥物已有10多年。早前因為血糖控制欠佳，而且覆診時進行的飲食教育也成效不顯，所以醫生建議他安裝連續血糖機（亦即連續糖值監測儀器）來監控血糖。

張男在3個月後覆診，檢查結果顯示他的糖化血紅素已從8.8%下降至7.5%，且體重也減輕了5公斤；再過3個月，張男的糖化血紅素已降至6.9%，達到治療目標，而體重亦再減少2公斤，終於可以重新穿上利落服裝。

連續血糖機助了解血糖變化

負責接診張男的榮新診所副院長康宏銘醫生解釋，傳統居家血糖監測無法顯示整日血糖變化，而連續血糖機能提供血糖變化曲線，配合個人飲食、運動、生活習慣來解讀，就能了解每個人獨特的胰島素分泌生理。除有助醫生調整藥物外，患者也能了解各種食物特性對血糖影響，進而改善飲食習慣。

對於張男的個案，康醫生指出，血糖控制欠佳主因是「隱藏性醣類」和「對份量的錯誤認知」，各種精緻澱粉或裹麵粉油炸的食物，容易增加攝取醣類，而有時所吃食物份量也超過身體所需。而使用連續血糖機透過連續血糖變化曲線，便可讓使用者更了解身體血糖變化。

助病患調整飲食習慣和管理體重

康醫生表示，連續血糖監測也屬於一種認知行為治療，有助病患增加對疾病的知識，並調整生活飲食習慣和管理體重。糖尿病前期患者可以預防或延緩糖尿病發生；至於體重過重、肥胖的糖尿病患者，亦可適度減輕體重及控制血糖。而連續血糖機配戴1次便可測量10至14天血糖，當血糖波動漸趨平穩，就代表飲食型態有所改善。

康醫生解釋評估血糖控制好壞，可參考平日血糖測量記錄及抽血檢驗的糖化血紅素數值。檢測血糖是測量血液中的葡萄糖濃度，而糖化血紅素則是1至3個月內血液中葡萄糖濃度，但糖化血紅素的個人差異大，一個血糖平穩的人與一個血糖高低落差大的人，可能平均後糖化血紅素數值一樣。

醫生指出長期高血糖6大危害

台灣有約12%的人患有糖尿病，糖尿病典型症狀包括多吃、多喝、多尿及免疫修復功能差等。康醫生警告，長期處於高血糖狀態，可能誘發腦血管病變、心血管疾病、視網膜病變、腎臟病變、神經病變、免疫力降低等併發症，而約半數失明、洗腎個案都是由糖尿病引起。

他提醒，糖尿病患者不管用什麼方式測量記錄血糖，均必須定期覆診，與醫生密切合作，了解監測數值的意義，且切勿隨意調整藥物，才可降低併發症發生。

