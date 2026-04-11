開燈睡覺增糖尿病風險？醫生揭2大生理機制：褪黑激素下降是關鍵

晚上睡覺時開燈，原來會增加患糖尿病的風險！台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生分享個案，有位患者在飲食與作息無大變的情況下，抽血發現血糖波動，甚至出現「糖尿病前期」症狀。他仔細問診發現，背後原因與長期開燈睡覺有關。



長期晚上開燈睡覺，會增加患糖尿病的風險。（AI生成圖片）

夜間光線干擾 破壞2大生理機制

營養功能醫學專家劉博仁醫生在facebook專頁分享，該患者近半年來睡眠質素大幅度下滑，為尋求安全感長期開燈睡覺，即便閉眼休息，大腦仍然能感知光線，令身體出現變化。劉醫生指，開燈睡覺能影響血糖，並非簡單睡眠不足所導致，核心在於兩大生理機制被破壞。

1.褪黑激素分泌「斷崖式」下降：

褪黑激素（Melatonin）被稱作「黑夜荷爾蒙」，需要在全黑環境下由松果體分泌。原本褪黑激素的分泌量在深夜達高峰，但夜間光線只要透過眼瞼，都會干擾視交叉上核，抑制褪黑激素合成，使其分泌量大幅下跌。

光線透過瞳孔抑制松果體褪黑激素合成機制。（fb＠劉博仁營養功能醫學專家）

2.皮質醇飆升引發胰島素阻抗：

褪黑激素一旦分泌受阻，身體交感神經會保持過度活躍狀態，壓力荷爾蒙（皮質醇）飆升，促使肝臟釋放大量葡萄糖進入血液，同時細胞胰島素敏感度下降，血糖會居高不下，久而久之便誘發糖尿病前期。

褪黑激素分泌受阻與代謝失調機製。（AI生成圖片）

醫生建議「數位與光線排毒」2周 控制血糖水平

劉醫生建議患者嘗試為期2周的「數位與光線排毒」，包括改善臥室環境，更換遮光簾，關閉臥室所有小燈、遠離藍光，睡前1小時遠離電子產品藍光，讓褪黑激素自然分泌。

晚上睡覺時避光，睡前1小時遠離藍光。（AI生成圖片）

結果，患者睡眠深度顯著提升，空腹血糖也趨於穩定。醫生提醒，健康不止關乎飲食與運動，「光線管理」也是重要一環，如出現睡眠時間充足卻感到疲倦，甚至血糖異常波動，可先檢查自己臥室環境。