無業女「假裝上班」多月 為瞞家人每天出外逛8小時：有時很無聊
一名女網友在Dcard透露，自己已經假裝上班數月，有時開心、有時無聊，父母一直深信她還在工作，雖然有存款但一定有用完的一天，因此她知道自己還是得回職場工作。
原PO表示，無業狀態已經邁向第三個月，每天還是照以前上班時間出門待滿8小時。
她說最近主要是去圖書館、醫院、大賣場等地方消磨時間，偶爾也會爬山、看展覽，這樣的生活有時開心、有時很無聊，畢竟偶爾還是會去一些重複的地方。
不過原PO也清楚，這樣的狀態不能維持一輩子：「照這個情況，我應該還是繼續努力。」她補充，爸爸跟姐姐也沒工作，哥哥去澳洲打工，因此媽媽沒辦法接受她無業，讓原PO感嘆地說：
人生只剩工作的話好可悲。
她表示自己有幫忙分擔家中水電費，也有存款跟保險，只是不知道能「燒」多久，因此向網友請益：「一輩子到底需要多少錢？如果家人跟我不生病的話。」
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貼文曝光，網友們看法不一：
「真心不懂幹嘛要一直賺錢，人生跟倉鼠一樣，每天睡醒就開始跑滾輪真累」
「不工作真的很爽但就沒錢花，台灣的工時太長了，只要去上班，時間就變得很少」
「不要啃老就好，反正缺錢的時候就會自己想辦法了」
「裸辭快三個月了，依舊不敢跟家人講，怕家人擔心或者唸，好在是有些存款可以活一陣子，一起加油吧」
「感覺也沒在投資，現在浪費的寶貴時間，以後會後悔」
也有不少人心疼原PO的媽媽：
「妳們家是繼承到什麼米蟲個性嗎」
「覺得妳媽好可憐，老公小孩全部不長進」
「媽媽一個人養家好猛」
「全家人躺平，媽媽一人苦撐」
「如果妳們家是有錢人，不愁吃穿的話那就算了。如果不是，那妳媽真的很可憐」
「妳們家是怎樣？沒辦法多體念一下妳母親的辛勞和艱辛嗎」
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