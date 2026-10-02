無業女「假裝上班」多月　為瞞家人每天出外逛8小時：有時很無聊

一名女網友在Dcard透露，自己已經假裝上班數月，有時開心、有時無聊，父母一直深信她還在工作，雖然有存款但一定有用完的一天，因此她知道自己還是得回職場工作。



原PO表示，無業狀態已經邁向第三個月，每天還是照以前上班時間出門待滿8小時。

女網友表示已假裝上班數月，每天還是照以前上班時間出門待滿8小時。（AI生成）

她說最近主要是去圖書館、醫院、大賣場等地方消磨時間，偶爾也會爬山、看展覽，這樣的生活有時開心、有時很無聊，畢竟偶爾還是會去一些重複的地方。

不過原PO也清楚，這樣的狀態不能維持一輩子：「照這個情況，我應該還是繼續努力。」她補充，爸爸跟姐姐也沒工作，哥哥去澳洲打工，因此媽媽沒辦法接受她無業，讓原PO感嘆地說：

人生只剩工作的話好可悲。

她表示自己有幫忙分擔家中水電費，也有存款跟保險，只是不知道能「燒」多久，因此向網友請益：「一輩子到底需要多少錢？如果家人跟我不生病的話。」

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貼文曝光，網友們看法不一：

「真心不懂幹嘛要一直賺錢，人生跟倉鼠一樣，每天睡醒就開始跑滾輪真累」

「不工作真的很爽但就沒錢花，台灣的工時太長了，只要去上班，時間就變得很少」

「不要啃老就好，反正缺錢的時候就會自己想辦法了」

「裸辭快三個月了，依舊不敢跟家人講，怕家人擔心或者唸，好在是有些存款可以活一陣子，一起加油吧」

「感覺也沒在投資，現在浪費的寶貴時間，以後會後悔」



也有不少人心疼原PO的媽媽：

「妳們家是繼承到什麼米蟲個性嗎」

「覺得妳媽好可憐，老公小孩全部不長進」

「媽媽一個人養家好猛」

「全家人躺平，媽媽一人苦撐」

「如果妳們家是有錢人，不愁吃穿的話那就算了。如果不是，那妳媽真的很可憐」

「妳們家是怎樣？沒辦法多體念一下妳母親的辛勞和艱辛嗎」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】