失業自救｜裁員潮未止　失業高層「扮返工」　專家授3步助度難關

本港新冠肺炎疫情未見改善，經濟環境低迷，餐飲、零售、旅遊業受到重創，不少人亦因此成為失業大軍。近日網上傳出一個失業故事，主角是一位年過五十的男高層，由於公司裁員，高人工的他隨即被解僱。面對家庭壓力，事主曾經「扮返工」，但始終忍受不住向太太坦白，最終「馬死落地行」，轉行送外賣！

經濟未見好轉，相信上述故事再也不會陌生，打工一族若然不幸被解僱，又應如何自救？飯碗危危乎的一群又可以做甚麼準備？香港中文大學商學院高級講師李兆波和理財專家李錦向大家教路！

對於上述高層轉行外賣仔的故事，李兆波坦言「唔出奇」，觀乎滙豐（0005）、國泰（0293）這些大公司均有裁員行動，「高人工個啲一個救十個」。面對裁員風險，李兆波提出以下幾步。

李兆波建議，打工仔最好有足以應付2年生活費的現金儲蓄，比坊間所說的半年儲蓄更保守。（龔嘉盛攝）

第一步：盤點現金流 預2年生活費

今時今日，一旦被解僱，都難以即時找到新工作，極可能要「食老本」。李兆波稱，坊間的投資書籍主張要有半年洗費的儲蓄，不過今年經濟不景氣，疫情沒完沒了，他建議現金儲蓄應足以應付2年的生活費，當中更需計及供樓等必要開支。

「大屋搬細屋」想帶來的差額，可以為業主提供短期的周轉。（資料圖片）

第二步：審視資產 賣車是首選

假若現金流不足，但或有個人資產，例如物業、汽車、股票、保險，李兆波認為賣車是首選，因為汽車始終是非必需品；至於保險產品則於視乎成本和收益的平衡。物業方面，他建議若然經濟情況有短期困難，能夠「大屋搬細屋」，藉換樓所得的差額，作為應急之用。

而股票作為流動性高的資產，固然可以出售套現。不過，不少股票定期有股息派發，李兆波認為如果一早有做投資，可以衡量股價及股息的回報。若然有一定現金，卻沒有被動收入，他建議可買入收息股如恒生（0011）。雖然該股今年削減派息，但回報率尚算不錯，加上恒生是一年派4次息，相比內銀股一年一次更能夠分期提供股息收入；至於港交所（0388）亦有穩定分派，惟可惜股價已炒至高水平。

李兆波認為，外賣員月入亦可達萬多元以上，不用坐食山崩。（陳諾希攝）

第三步：馬死落地行 一技傍身

成為失業大軍，要在自己的老本行重新搵工的確並非易事。李兆波指，正如故事所說，送外賣、做保安亦非不可，月入亦有萬多元，即使比原先收入少一大截，但總算有收入，不用坐食山崩！

即使不做「外賣仔」，只要有一技傍身亦可以搵兩餐！李兆波以自己為例，他有參與攝影會，即使失去正職仍可以透過攝影工作獲取收入。他又指，剪頭髮、補習、寵物美容等等，這些都可以是謀生技能，故此憂慮突然失業的打工仔，應要準備工作專業以外的技能！

理財啟苗聯合創辦人李錦指，愈早投資帶來的複利效應更佳，以每年5%回報率計算，40年後可有3倍複式回報。（資料圖片）

李錦︰及早養成儲蓄習慣

理財啟苗聯合創辦人李錦則指出，不論飯碗是否「危危乎」，大眾要有危機意識，由於今天的經濟環境變化很大，除了年輕一代時常轉換工作環境，公司亦會有所轉型，故此他建議打工仔應該盡量裝備自己，老中青都要豐富自己的技能。

強調自小要有良好儲蓄習慣的李錦表示，儲蓄是未雨綢繆的習慣 ，而研究經常提到有效儲蓄 ，即是定期將收入的一定百分比儲蓄起來，5%至20%亦可 。他舉例，即使月入9,000元，可能應付基本生活有一定困難，但能夠儲下5%即450元已經不錯，只要養成固定比例的儲蓄習慣，日後收入增加變相儲蓄金額亦會增加。那麼月入9,000元，又可從哪裡節省450元？他建議減少與朋友交際應酬，又或者是減少購買零食、珍珠奶茶等不必要的消費。

愈早投資回報愈大

談及過「節流」的方法，那麼應如何「開源」？李錦提出理財之道「4S」之中的投資與投機。他指出，投資意指長線持有、有股息回報，而且是有備而戰，獲取回報的機率是70%以上；至於投機能夠獲利的機率只有不足10%。他引述一些理財研究指，愈早投資帶來的複利效應更佳，以每年5%回報率計算，40年後可有3倍複式回報。

他提出，不太懂投資的市民，可買入盈富基金（2800），每年有2%至3%回報，只要指數有2%至3%升幅，已可以達到一年5%的增長。不過，他強調投資必須接受價格有升有跌，如果無法接受便只好努力儲蓄，但要面對通脹帶來的壓力！李錦最後提到，有良好理財能力的人，面對當前疫境，甚至他日個人健康出現問題而令收入減少，亦相對容易度過難關。

戶戶送表示，香港旗下送餐專員已經有6,000多位，當中有一些新加入的自僱人士，原本從事酒店、航空業等。 （路透社）

失業大軍「轉戰」外賣平台

事實上，外賣行業或多或少成為失業大軍的「救生艇」。外送平台Deliveroo（戶戶送）表示，去年底旗下送餐專員共有約4,000名，最新數字已增至6,000名，升幅約五成，當中1月至3月疫情初期已經有不少人申請加盟，但公司平衡外賣的供需後，只能逐步增加外送員。

被問及是否有不少失業人士「轉戰」外賣業，Deliveroo表示沒有確實數字，只知道有新加入的送餐專員，原本從事酒店、航空、健身業，亦有各類運動的教練。Deliveroo稱，由於送餐專員自訂工時，而且車手與步兵的佣金收入亦不同，加上這些都是自僱人士，不少在「多平台」工作，又會承接速遞訂單，故此難以估計他們的實際收入。

至於另一外送平台foodpanda，除了食物外賣之外，亦有生活百貨平台送遞服務。foodpanda透露，比較近期及疫情爆發初期，foodpanda應用程式的訂單平均需求增加約50%。其中，外賣送遞在九龍及新界區的增長會較多；至於foodpanda mall生活百貨平台上，有關飲品、即食麵、消毒清潔的用品、糧食及調味料等的訂單有增長。