失業男「扮返工」瞞家人4個月！嘆有家歸不得　網民勸他「一事」

待業時，經常會因為親朋好友的言語而感到焦慮，這時調整心態就十分重要。台灣一名男網友發文分享，他已經待業4個月了，沒跟家人說，最近都去圖書館「假裝上班」，坦言有一種有家回不了的那種感覺，也希望早日結束這段漂流不定的日子，對此，也有不少過來人分享類似經歷。



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一名男網友在Dcard發文，表示自己已經待業4個月了，怕家人擔心的關係，自從上一份工作裸辭後一直沒跟家人說，同時他也想先休息、調整心態，因此並不急着找工作。

事主表示，這段時間他都會「假裝上班」，去圖書館讀書，他也有在網絡上看到類似文章，也有人在假裝上班去咖啡廳、公園或是亂晃等等，每次看到這些文章都會讓事主產生共鳴，也會有一種「有家卻回不了」的感慨。

事主表示，也許有人覺得他該跟家人坦承，但家人過度的關切，以及鄰居的眼光，給他帶來的壓力更大，同時他也希望每個掙扎、渴望上岸的靈魂，都能找到好的歸宿，並早日結束這段漂流不定的日子。

此文一出，不少過來人表示給自己一段時間沉澱也不錯：

・「也許你要給自己一段時間去沉澱一下心情，在那期間建議少看Treads和Dcard，等心情沉澱下來，再開啟履歷好好找工作」

・「之前裸辭休息半年，出去亂晃去圖書館咖啡廳，體驗了很多事，也很悠閒」

・「就好好放鬆享受一下難得的休假，等找到工作想放長假休息都是作夢」



不過也有過來人分享待業的艱辛：

・「前陣子找工作待業中的時候也是跑去咖啡廳圖書館假裝上班，有時候也會覺得很委屈」

・「直到想去的地方都跑得差不多之後，心情上就開始變得非常焦慮，可想而知，身體的狀況就開始走下坡」

・「千萬不要閒下來太長會憂鬱，還有經濟也需要一點收入才能維持基本日常開銷」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】