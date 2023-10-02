搵工｜仍是有顧累！女生公私原因夾擊辭職　憂待業半年求職受刁難

許多人在待業期間會選擇精進能力，讓自己在職場上更有競爭力。



日前，有網民在Dcard上表示，今年4月因需照顧車禍受傷的家人而離職，一個月後的新工作卻讓她感到壓力大且難以調適，所以再次選擇離職。她透露，目前規劃邊打工邊學習其他專業技術，預計11月重返職場。事主擔心提問，待業半年是否會讓面試官觀感不佳。

雖說求職者的主動權正在增加，但一提及空窗期，相信很多人還是會感憂心：（按圖了解）

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事主分享，自己在去年畢業，今年4月因和上司風格不合、公司制度不佳，加上家人出車禍受傷而選擇離職。離職後一個月，事主重新找了份與代理商相關的工作，但她指出，公司前輩不願意帶新人且不喜歡被請教，平時若和對方對話超過15分鐘便會被嫌煩，讓她心情低落。

事主還強調，新工作的工作量大，曾經連續加班一個月，假日也都在上班。她表示，這樣的工作環境讓她壓力很大，甚至午休、晚上都難以入眠，最終因無法調適而再次離職。

離職後，事主也不斷投履歷並思考是否轉行。事主透露，自己最後決定學習「霧眉」當作一技之長，另外計劃在學習期間邊打工。不過事主強調，她預計學習時間需花3個月，擔心若之後在11月重返職場，會因履歷上的「待業」半年而被面試官刁難。

文章底下，許多網友分享過去待業經驗：

．「可以哦！我有一年空白期就是說照顧車禍家人，公司有錄取我上班」

．「之前剛畢業的時候也爽玩了一年才開始工作，第一份工作做了兩個月辭職，又待業了快半年才找下一份。然後接着就一直無縫接軌一路做了四五年，結論就是毫無影響」

．「才半年，我兩年都沒事」

．「三份目前中間都間隔一年，還被調高薪水。」



也有不少網民鼓勵事主不需擔心太多，建議可再多培養興趣：

．「以照顧家人為理由，有的人反而會覺得妳很孝順，所以不用想太多，加油」

．「多久都不是問題，重點是怎麼去交待這段空窗期，是不是真實的無所謂，面試官只是想聽場面話而已」

．「過來人跟妳說，30歲前找工作都算容易，空窗期再長年紀小就無敵了」

．「維持妳的生活作息，保持運動習慣，想一下有沒有甚麼技能、必要的證照，是這段期間可以考取的。」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】