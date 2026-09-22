命理｜揭男人5種「散財童子」面相　鼻小且鼻孔朝天注定難守財

面相學是通過觀察人的臉部特徵，來預測一個人的財運、事業、健康和人際關係等方面的運勢。



運勢專欄《搜狐網》指出，男人臉部若有5大特徵，可能預示著他們難以守住財富。

男人有這5面相注定天生「散財童子」 鼻孔朝天、眉毛雜亂難守財（01製圖）

鼻小且鼻孔朝天的人欠自制力 男人5種「散財童子」面相▼▼▼

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印堂深鎖

兩個眉毛之間有很多雜毛或雜紋，會影響財運、事業和婚姻等方面，尤其是在錢財上，即使賺到錢也難以守住，總會有一些事情讓你把錢花出去。

眉細且雜亂

眉毛細且雜亂的人經常把錢花在吃喝上，跟朋友在一起時出手闊綽，實則還沒到月底就錢包就先空了。

眉粗且雜亂

眉毛粗且雜的人脾氣大、做事衝動，往往不會去考慮後果，因此經常會不知不覺地成為「散財童子」。

鼻子露孔或鼻孔朝天

鼻子為財帛宮，因此一個人是否有錢可以從鼻子的特徵來判斷。飽滿、大、直、鼻翼寬厚的鼻子是吉相，意味著財運好。相反地，鼻子小、有紋、有疤痕、有節、有痣、露骨、露孔，或者鼻孔朝天，都是不好的特徵。

鼻子小且鼻孔朝天

鼻子小且鼻孔朝天的人對一些事物有極強的好奇心，經常控制不住自己，去買一些新奇的東西，使錢財很快的就被花掉。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：看臉就知你是富人還是窮人！臉上有「5大特徵」守不住財，錢再多也會花光光】