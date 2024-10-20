面相｜揀男朋友避免「3種面相」眼睛又圓又大好天真　卻是個媽寶

女生們，你是「外貌協會」會員嗎？期待能尋覓又高又帥又疼愛你的伴侶攜手共度餘生。不過，命理專家書珩老師卻示警，選男朋友時盡量跳過「3種面相」，分別是眉毛太濃太粗的固執相、眼睛又圓又大的天真相，以及擁有雷公嘴的感情不穩相。她表示，也因為其性格導致這些男生人雖帥，但情路總是走得坎坷，要女生們睜大眼睛。



命理專家書珩老師在《命運好好玩》節目中盤點「帥到分手的面相！老師奉勸不要碰的3種男人」：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1.固執相：眉毛太濃太粗

眉毛濃、長得又帥又有型的男生非常固執，談戀愛時總是把「我是為你好」掛在嘴邊，讓女生們感覺他很保護自己、很愛自己，照三餐被關心。不過當時間久了，就會變成控制！眉毛濃的男生控制慾非常強，會給人一種窒息式的愛，不管女友做什麼都要管，和誰聊天、跟誰出去，他一定要知道。



此外，濃眉男還非常好面子，若女友收入比他好，生日時被請吃飯、被送禮物，都會勾起他自卑又自憐的心態，兩人也很難繼續走下去。

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2.天真相：眼睛又圓又大

水汪汪的大眼睛盯著你看，任誰都難以抗拒。大眼男總認為，兩人在一起只要有愛就夠了，一定可以過上幸福美滿的日子，但當面臨現實中柴米油鹽醬醋茶的挑戰時，就會感覺到排山倒海而來的壓力，尤其是女方家人開始關心：「什麼時候要買房買車？什麼時候要讓女兒過更好人生？」面對現實他會開始逃避。



談戀愛初期很美好，當談論到現實，大眼男的逃避傾向就出現了，甚至媽寶的樣子再也藏不住。雖然說眼睛圓又大的男生很常被分手，但因本身異性緣很好，往往被抓到會劈腿的就屬這類型。

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3.感情不穩相：雷公嘴

「雷公嘴」代表上下唇差不多厚，嘴唇中間有「唇珠」有點翹翹的，嘴唇兩側較為豐厚，好像可以蓋住嘴唇。常說「嘴唇有珠吵架不輸」，這種人特別會講話，談戀愛初期非常熱情又主動，時常關心女友，甚至溫馨接送情，還會用甜言蜜語把另一半哄得團團轉。



不過，女方只要一講話，就容易被雷公嘴男挑語病，他自認一定要站在有理的位置教育另一半，從最初的濃情蜜意變成教條式的教育，實在讓人受不了。也因為他很容易挑到伴侶的缺點，因此當女方在他心中的分數已經被扣到不及格時，就會看對方怎麼看怎麼討厭。

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原以為是大家眼中天造地設的一對，但雷公嘴男的坎坷情路都是自己造成的，就怪自己的嘴巴和脾氣太硬了。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】