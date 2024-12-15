面相｜戴眼識人！3種人睇樣就知尖酸刻薄 一個眼神就知佢好挑剔
撰文：TVBS新聞網
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日常生活中，我們常常會碰到各種性格各異的人，古人云：「刻薄之人，樣貌突出」。雖然外表與性格並沒有直接的科學依據證明其必然聯繫，但人們往往可以從一個人的臉部特徵中，感受到某種情緒或氣質。
《網易網》分享3種「尖酸刻薄的面相」，曝光其中隱藏的秘密。
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1. 銳利的眼神，透露出對細節的極度敏銳和挑剔性。
常言道，「眼睛是心靈的窗戶」，一個人的眼神往往反映出其內心的真實想法。對某些女性來說，她們的眼神異常銳利，彷彿能夠洞察人心，看穿一切偽裝。這種眼神背後，往往隱藏著她們敏銳的觀察力和挑剔的個性。她們對周遭的事物和人都有著非常高的要求，一旦覺得不符合自己的標準，便會毫不留情地指出。
2. 臉部緊繃的肌肉
有些人常常面露緊繃，似乎隨時準備好迎接挑戰。這種表情不僅讓她們看起來嚴肅刻板，還可能給周遭的人帶來一種無形的壓力。這種緊張和不安可能來自她們對自己的要求過高，或是對未來的過度擔憂。
3. 緊閉的嘴唇，通常表示對外界保持一定的距離感
表達情感是嘴唇的重要功能。然而，有些人習慣性地保持著緊閉嘴唇的姿勢，好像故意保持著一種距離感。這種閉合的表情常常給人一種冷漠、難以接近的印象，讓周遭的人感到無從下手。
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