鼻頭生黑頭居然會破財？醫生教低成本溫和去黑頭法　財運一路亨通

你知道鼻子上密密麻麻的黑頭，其實在面相學來說，會阻擋事業和財運嗎？



韓國皮膚科醫生李藝恩，日前在小紅書上分享了一種「超低成本去黑頭」的方法——使用卸妝油來軟化並溶解毛孔中的油脂和角質。這種方法溫和不傷肌膚，相較於傳統的黑頭貼或粉刺針更實用，一經分享便立刻引起廣泛討論，很適合讓我們在年前進行肌膚大掃除。

韓國皮膚科醫生教路，輕鬆低成本清潔鼻子黑頭，扭轉財運乾坤（點擊放大瀏覽）▼▼▼

皮膚科醫生教溫和去除黑頭方法（小紅書@李藝恩 Dr.meili；01製圖）

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鼻頭長黑頭粉刺，象徵財運受阻

鼻頭上的黑頭粉刺不僅影響美觀，從面相學的角度來看，更象徵著財運受阻。據說，鼻頭代表著一個人的財帛宮，若黑頭粉刺頻頻來訪，可能預示著財運不佳或事業不順。因此，許多人都希望能夠徹底清除黑頭，迎接更好的運勢。

低成本去黑頭步驟

1. 卸妝油按摩鼻頭

在乾手、乾臉的狀態下，取適量卸妝油塗抹於鼻子周圍，以輕柔的手法按摩30秒至1分鐘。若有毛孔專用的清潔刷，可以搭配使用，沒有的話也可用指腹替代。這一步驟的重點在於溫柔，避免過度摩擦而損傷肌膚屏障。卸妝油的質地能有效軟化黑頭，使後續的清潔更加徹底。

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2. 乳化溶解黑頭

在按摩完畢後，加入少量清水至鼻子部位，以輕柔打圈按摩方式，進行1至2分鐘的乳化過程。這個過程能將卸妝油徹底溶解黑頭及毛孔中的髒污和老廢角質。透過乳化，黑頭會慢慢被分解，隨著水流被帶走，讓毛孔感覺更加清爽潔淨。

3. 化妝水收斂

透過乳化，黑頭會慢慢被分解，隨著水流被帶走，讓毛孔感覺更加清爽潔淨。

李藝恩醫生也建議，油性肌膚每周可進行一次去黑頭步驟，而乾性肌膚則每兩周一次即可，確保肌膚持續煥發光彩。

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