【心理測驗】暗戀，是一種不敢宣之於口的愛意，只是在背後默默為他付出，當然最後兩個人在一起的也不少。



充滿魅力的你想必也是有很多人會喜歡你，也會有人暗戀你。想知道你最容易被哪種異性暗戀嗎？快來測一測吧！

誰在暗戀你？4張圖選1張最有Feel的 揭露你最易被哪種人偷偷愛上（01製圖）

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答案解析

A. 你最容易被開朗陽光型的異性暗戀

你是一個爽朗率真的人，你這種個性無論是男女大家都會喜歡跟你交朋友，因為跟你相處起來會感覺特別舒服。你興趣愛好廣泛，總能結識到一群志同道合的朋友，或許在那群朋友裏，就有暗戀你的人。可能會被你的性格所吸引，兩個人相處也有很多共同點與話題，他默默喜歡你也不奇怪。

B. 你最容易被學霸型的異性暗戀

都說物以類聚人以群分，你是一個學霸型的人，跟你相處的朋友大部分也是學霸。你上知天文下知地理，跟你相處的人都會被你的知識淵博所吸引，而且也不擔心有什麼話題接不上。你這種人格魅力很容易吸引學霸型的人物，正所謂腹有詩書氣自華，說的就是你，暗戀你也是很正常的。

跟你相處的人都會被你的知識淵博所吸引。（《颱風商社》劇照）

C. 你最容易被個性樸實的異性暗戀你

或許你外貌上不是很佔優勢，但是你的性格很好，你很有內涵，很容易就會被異性喜歡而不自知。因為跟你相處很舒服，富有朝氣和生命力是你最大的特點，他們跟你相處能很自然的開心發笑，你有能讓人放鬆下來的能力，所以你能吸引個性樸實的異性暗戀你。

D. 你最容易被陽光運動型的異性吸引

你喜歡戶外運動，所以你有許多共同愛好的朋友，而且你也是一個集美貌與才華一身的人，他們跟你相處可能是始於顏值，但是最後被真正吸引的還是你的性格與才華。兩個人有共同的愛好是一個加分點，可以一起運動，只有多接觸才能多了解，不妨給彼此一個機會。

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