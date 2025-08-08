MBTI再進化變成64型人格！果斷VS糾結、温暖VS高冷　附測驗連結

你是E人還是I人？這趟旅行有J人絕對沒問題！



近年風靡全球的 MBTI 測驗不僅是網路上的社交熱門話題，更成為另類的性格說明書。如今，MBTI再度升級，從原本的16型人格進化為64型。64型人格更細緻？網友買單嗎？《網路溫度計DailyView》本篇實測帶你看！

MBTI演變為64型人格 新增A/O與H/C維度 網友紛紛進行實測

MBTI怎麼來？創立者竟無心理學背景

MBTI全名為「邁爾斯-布里格斯性格分類法」（Myers-Briggs Type Indicator），由美國作家凱薩琳・布里格斯（Katharine Cook Briggs）與其女兒伊莎貝爾・邁爾斯（Isabel Briggs Myers）共同開發，靈感則來自心理學之父卡爾・榮格（Carl Gustav Jung）於1921年所發表的《心理類型》一書。

榮格將人格區分為八種心理功能，分別為思維、情感、感覺與直覺，每種功能又有內向與外向兩種傾向，這八種功能的不同，形成了個人的獨特性格類型。

凱薩琳與伊莎貝爾所創立的MBTI，雖是基於榮格理論，但多出了榮格理論當中沒有提出的「判斷」與「感知」兩種分類。母女本身並沒有接受過專業的心理學與統計學的訓練，也被許多人質疑其可信度。

MBTI的4大核心！組合出16型人格

在榮格理論的基礎上，凱薩琳母女設計出MBTI測驗，將人格分為四個二元對立的心理指標：

• 外向 vs. 內向（E / I）

• 感覺 vs. 直覺（S / N）

• 思考 vs. 情感（T / F）

• 判斷 vs. 感知（J / P）

16型人格

• SP 現實主義者（黃）：

ISTP鑑賞家／ISFP探險家／ESTP企業家／ESFP表演者



• SJ 社群主義者（藍）：

ISTJ物流師／ISFJ守衛者／ESTJ總經理／ESFJ執政官



• NF 理想主義者（綠）：

INFJ提倡者／INFP調停者／ENFJ主人公／ENFP競選者



• NT 理性主義者（紫）：

INTJ建築師／INTP邏輯學家／ENTJ指揮官／ENTP辯論家



MBTI升級！64型人格新增A/O與H/C維度

隨著MBTI普及，你是E人還是I人，已成為社交認識新朋友的起手式，甚至企業面試，主管也會將MBTI納入考量。現在MBTI再升級！從原本的16型人格，新增至64型。此概念由中國機構APESK於2005年推出，將4,000 萬筆樣本資料分析，加入「行為表現」與「社交風格」兩個維度。

MBTI升級版測驗共有93道題目，也在Dcard掀起討論「好奇大家有測過64型的測驗嗎？覺得準不準」，網友紛紛貼出測驗結果表示，

「這根本就是我，滿準的」

「跟原本的結果沒啥變化」



另有不少負面聲音點出，

「題目有點粗糙」

「有幾個問題相互矛盾」



行為處理表現

• 果斷（A）Assertive

• 糾結（O）Obsessive

待人處事態度

• 溫暖（H）Humane

• 高冷（C）Cold

小編是糾結自律的感性小e人：ENFJ-O-H

小編實測結果為「ENFJ-O-H」教育家，根據結果說明，這類人擁有強大的直覺力與共感能力，能理解他人內心並建立連結。缺點為，容易因過度關心他人而捲入情緒困境，甚至將他人的問題視為己任。

除了人格特質解析，還會為每種人格類型推薦合適的職業方向，甚至提供最契合的戀愛對象人格，例如他對小編的建議為，

「我喜歡花時間在伴侶身上，無法忍受對方不在的時候；我會期待對方無條件的付出，就像我為對方付出一樣」



對於測驗結果及網友討論，《網路溫度計DailyView》也提醒大家，雖然MBTI 已成為另類的性格說明書、社交話題的一部分，但仍應保持理性看待，不應將其視為絕對標準。

測驗網址

