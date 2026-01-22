超準愛情心理測驗｜第一眼看到什麼？測出另一半最讓你心動的特質

你會向別人如何形容你的另外一半呢？是優點多還是缺點多呢？相處這麼長一段時間，當初選擇和對方交往的理由還在不在呢？



現在讓我們從小紅書上一則圖像心理測驗，來測出你的另一半是哪一樣特點最吸引呢？或許在未來有爭吵的時候，別忘了再提醒自己當初你是因為什麼而愛上他的！

測出另一半最吸引你的地方（IG@sbs_drama.official；01製圖）

深呼吸仔細看下圖，你第一眼看到圖中的哪個部分？（若看到其他的以以下的選項為主）▼▼▼

+ 9

A. 女人

B. 一座山和岩石

C. 一個男人的側臉

D. 樹木



選好了嗎？讓我們往下看答案↓

A. 女人

若要說到你的另一半，肯定能洋洋灑灑列出他不少的缺點，然而那些缺點都無法掩蓋他對你很好的這件事情。就算偶有爭吵，就算他某些行徑你很不喜歡，但你依舊能夠感受得到他對你好、很愛你的這個特點。所以對你來說，有缺點什麼的你都可以忽略不記，或許他不比其他人的伴侶優秀，但因為足夠疼愛你，這才是最重要的事情。

B. 一座山和岩石

你不是顏值控，通常會吸引你的都是對方的才華，所以通常你的另外一半一定都會有讓你很崇拜的地方，每每看到對方在自己的專業上專注又投入的模樣，都會讓你又反覆戀愛了好幾次。

C. 一個男人的側臉

你最欣賞另一半的地方，就是他善良老實，對待每個人都很溫和且和善，很簡簡單單的一個人，不會有什麼城府，且很腳踏實地，或許不像其他人這麼浪漫能花言巧語，但能真心誠意地對待你，就是最浪漫的事情了。

D. 樹木

你另外一半最吸引你的特質就是他的個性，開朗活潑有自帶有趣的靈魂，大方隨興的他在人群裡總是最受歡迎的，而你能跟他在一起偶爾會覺得挺風光的，雖然他人緣太好有時候也會有一點沒安全感，但也藉此帶你認識形形色色的人，良好的人脈也為他賺進不少的財富，你對他也是相當佩服的。

