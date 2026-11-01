升降機內為何有鏡子？英國公司揭設計巧思　不是讓你照鏡整理儀容

多數人走進升降機看到鏡子，第一反應往往是順手整理儀容，但事實上，這並非為了讓乘客「照鏡子」。



英國升降機公司Gartec Lifts指出，鏡子在升降機中的作用十分關鍵，從安全、無障礙到舒緩焦慮，都是設計者刻意安排的巧思。

升降機常看到鏡子，卻不是為了讓乘客整理儀容而設。（AI生成圖片）

Gartec Lifts解釋，鏡子最直接的功能，是幫助乘客掌握車廂內的狀況。透過反射，可以看見其他人的行為，降低遭到偷竊、不當碰觸等風險。

此外，在日本等地，鏡子更是無障礙設施的重要一部分，許多輪椅使用者在狹窄升降機內無法轉身，需要倒退進出，鏡子能提供清楚的後方視角，讓他們不必回頭，也能安全移動，避免碰撞意外。

美國《Psychology Today》也分析，升降機雖然是現代生活不可或缺的科技，比起樓梯方便迅速，但密閉狹小、快速移動以及與陌生人共處，都可能讓人感到不安，因此大多升降機都裝設鏡子，以幫助乘客在心理上獲得舒緩。

文章也指出，鏡子能減輕幽閉恐懼，反射出的視覺延伸能讓空間看起來不那麼狹窄，降低壓迫感與被困住的不適感。

除此之外，鏡子還有「分心效果」。許多人搭升降機覺得尷尬或無聊，但有鏡子可用來整理儀容、觀察環境或短暫放空，便能分散注意力，讓人覺得「時間過得比較快」，減少升降機旅程的煩躁感。

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