日本升降機的角落小椅有什麼用？不止可以坐　困𨋢時原來可變廁所

日本東京晴空塔（Tokyo Skytree，東京スカイツリー）2月22日發生電梯急墜故障，致20人被困住，翌日凌晨2時許才脱困。



外界好奇在5個多小時裏，有人尿急該怎麼辦。事實上在日本311大地震以後，多個縣市危機管理單位建議大廈管理者於電梯內放置防災櫃，基本有瓶裝水及簡易馬桶，晴空塔的電梯也有相關設備。

311大地震的時候，全日本發生數百宗電梯困人案件，東京就有2.2萬人被卡在電梯內需要救助。

如今日本有首都直下地震的威脅，受困者可能要長時間待在密閉空間內，地方的防災應對守則，也納入大樓電梯的防災櫃，建議收納簡易馬桶、保存水、保存食、手電筒、收音機等。

簡易馬桶為拉繩塑膠袋，附有凝固粉，使用過後將其紮緊。防災櫃有座椅型、角落型、薄型等。其中座椅型像電梯內的一個椅凳，掀開上蓋可將塑膠袋套在上面當馬桶。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】