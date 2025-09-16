鬼故｜升降機常無故停在8樓　一次忍不住踏出去看　驚見心寒一幕

吳沛倫搬進這棟老舊公寓的第三天，便感覺到一股說不出的不對勁。



文：風勳遠（發表於爆料公社故事館）

這裏位於城市邊緣，十層樓高，每層四戶。

房東告訴他這間七樓的單人套房租金便宜，是因為之前租客「搬走得很突然」，家具都沒帶走。

他本來不信這種都市傳說，但那晚之後，他開始懷疑，這棟樓真的有問題。

問題出在——樓層。他的電梯每天都「自動」停在八樓一次。即便他只按了七樓，電梯還是會在八樓「叮」一聲打開。更詭異的是，每當門打開時，走廊永遠一片漆黑，燈泡從不亮，但他總覺得有什麼東西在黑暗中盯著他。

他曾鼓起勇氣伸頭出去，卻看見了讓他再也不敢靠近八樓的畫面：那一層的門，全都是開著的。就像是每戶人家同時等著誰走進去。那天他連忙關上電梯門，自此不敢再多想。

第七天晚上，樓上傳來奇怪的聲音。明明是九樓傳出來的，卻聲聲像從他耳邊傳來——那是一種反覆敲擊地板的聲音，每敲三下，就停五秒，再敲三下。他以為是水管問題，但半夜三點，這種節奏分明不像什麼水聲，更像什麼東西在發訊號。

忍不住報警，警察來過一次，但什麼都沒發現。

更令人困惑的是——管委會資料顯示，這棟樓「沒有第八層」。他皺著眉：

什麼意思？我每天都會經過八樓。

管理員表情微僵：

你應該是記錯了吧？從七樓上去就是九樓。樓梯間和電梯都沒有標示八樓，你可以回去自己看。

他當場從樓梯走了一遍。七樓往上——標示是9F。他冷汗直流。但他確實進入過八樓那片黑暗的走廊，看見一排開著的門，看見......門後站著什麼。

第十天。他回家途中收到一封奇怪的簡訊：

請盡快搬離錯層空間。你不屬於這個樓層。八樓住戶不喜歡被觀察。 來自：未知號碼

他全身僵住。同時，手機相簿彈出一張他從未拍過的照片——畫面是八樓走廊，門打開，鏡頭正對一扇房間門。門裏，有一雙泛白的腳掌，正在門邊懸空。他猛地把手機摔掉，跑回家，鎖上門，心跳到耳朵裏都是轟轟聲。

但屋內，卻不再安靜。有人，在敲天花板。三下，停五秒。他躲在浴室，死命摀住耳朵，但敲擊聲越來越近，像是從牆裏傳來，然後……出現在浴室鏡子背後。鏡子霧面上，自動浮現出手寫字：

你已被誤登錄為八樓住戶。

隔天，房東帶人來查看這間套房。屋內空無一人，沒有搬家痕跡，卻多出了一樣東西：浴室鏡子下方，貼著門牌：8F-03。而那個門牌號碼，是這棟樓從未出現過的住戶編號。

你住的樓層，是真的嗎？你的門外，是幾樓？再看一次。

