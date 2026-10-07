空姐怨交友App一透露職業「對方態度大變」 網民：男人就是簡單
撰文：聯合新聞網
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不少人出社會後，都靠交友軟體來拓展生活圈。一名女網友分享，近期使用交友軟體，發現只要話題一碰到「工作」，她透露自己是空姐時，對方的態度都會瞬間180度大轉變，秒變超積極，讓她相當無奈。
這名女網友在Dcard以「交友軟體上真的不敢再說職業了」為題，指出近期在交友軟體和配對對象聊天，一開始都很自在，會分享興趣跟周末行程，但當她提到自己是空姐時，對方立刻變得超積極，大幅提升訊息回覆速度，也瘋狂問：
「飛哪線？」
「班表很滿嗎？」
「下次回國要不要載妳？」
讓她非常傻眼。
這名女網友進一步說明，這種態度讓她瞬間冷掉，直呼：
到底是因為想認識我這個人，還是因為聽到『空姐』這兩個字才突然發情的？
她現在都簡化自己是行政或服務業，無奈表示「真的不想再被當成某種幻想對象了」。
貼文一出後，不少網友都表示：
「男人就是很簡單，我遇過拿空服前女友來炫耀的」
「因為空姐兩個字，外表一定是漂亮的」
「我覺得妳的敏感很合理欸，初期就別講那麼具體吧」
「我也是有一樣困擾，還要被說工作很輕鬆」
「而且吸引到的都不是什麼好男人」
「不要說空服員，說服務業就好，可以跟對方分享各種奧客（劣質顧客）、輪班很累」
不過，也有部分網友持相反意見，指出：
「我覺得有可能是平常遇不到空姐，很好奇這個職業，我身邊也沒有人當空姐，自然很好奇」
「人家可能真的沒想太多，如果我聽到空姐或是機長我也會很興奮問一些問題，因為是生活中完全沒有接觸過的行業」
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