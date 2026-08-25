猛鬼魚塘丨一晚釣到30條魚卻全長滿詭異紅斑　釣友下句更毛骨悚然

2016年我學會釣魚時，特別喜歡去釣黑坑，感到尤為刺激。



也認識了不少喜歡釣黑坑的釣友，其中有一名釣友是在鐵路系統上班，一周上三天班，休息四天，釣魚時間充足。

釣友轉身，看到一隴新墳，臉色大變。（《殺木池：鬼水禁地》劇照）

有一天，那釣友約我去釣一個新開的黑坑，說因新開招攬生意，釣費不高且魚的密度大，且開夜釣。只是這個新開的黑坑較為偏僻，在城郊的山林裏，開車得走一個多小時。

那次釣友說白天沒空，晚上去夜釣。吃過晚飯，釣友開車載着我導航過去，其時天色已暗夜色正濃，在山林七拐八拐到達釣場，找到老闆交了釣費。老闆領着我倆又翻個一個山頭，來到一口山塘前說：「就在這裏。」

山塘兩面夾山，坐落在峽谷之中，不是很大，5畝左右的水面，在夜色中黑乎乎的，不知詳情。我和戰友釣魚心切，因第一次來，隨便找了一個釣位下杆。我和釣友隔着30米左右的水相對而坐，頭燈可以照見對方，這樣可互相關照。正式開釣後，魚情不錯，下杆一個小時後我上了六尾，但多為2斤左右的工程鯽，還有鯉魚。我聽到釣友也上魚不錯，時不時從對岸傳來遛魚的聲音。

我倆就這樣釣到了第二天六點多鐘，到了收杆的時刻。我查看了一下魚獲，可能有50來斤，儘管多為工程鯽，但條條皮毛漂亮。

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等我收拾好後抬頭一看對面的山頭，着實吃了一驚：山頭上全是墳堆，清明剛過掃墓後墳堆五顏六色的紙幡在晨風中飄蕩。同時，我發現釣友身後2米左右就是一隴新墳。此時釣友正看着魚護在發愣。

我走到釣魚身邊，他輕聲對我說：「真是邪門了？」我問他怎麼啦？他提起魚護說：

昨晚感到至少釣了30條魚，現在怎麼只有這幾條；並且釣上來時，發現魚都沒問題，現在一看都長滿了紅斑，看着都噁心。

我一看釣友的魚護，發現裏頭就10來條皮毛潰爛發紅，看着噁心之極的工程鯽，我感到頭皮一陣發麻，輕聲對釣友說：「全都倒掉，真是有點邪門。」邊說邊指了指釣友身後。

釣友回到車裏後說了一句讓筆者毛骨悚然的話。（《殺木池：鬼水禁地》劇照）

釣友轉身，看到那一隴新墳，臉色大變，連同魚護和魚都丟進了水裏，嘴裏不停地說：「快走、快走、快走。」我倆逃也似地回到了車裏。釣友在車裏冷靜了好一會，說了一句讓我毛骨悚然的話：

昨晚我老是感覺有嬰兒的哭聲，細聽起來就沒有，一不注意又好像有，還以為了貓在叫春。

這個黑坑我和釣友再也沒去過。一年後，那釣友又一次和我釣魚，莫名其妙地對我說：「我問清楚了，那墳裏埋是一對難產而死的母子。」

我問：「哪個墳裏？」

釣友說：「就是去年清明節時山裏新開的那個黑坑，釣得很邪門的那次。」我一聽，再次感到頭皮發麻。

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