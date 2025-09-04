醫院鬼故｜護士巡房聽見哭泣聲後失蹤　醫生只找回一本染血日記

凌晨時分，護士阿茹拖著沉重的步伐巡視病房，病歷夾在手裡翻動，眼睛欲盲。忽然，她在8樓的某條空廢走廊聽見一陣悶悶的哭聲。



文：宇兒（發表於爆料公社故事館）

聲音從7號病房傳出，那裡過去曾經關押一名癲狂的老太太。據說老太太長年不見家人，死在病房的床沿，臨終前還不斷翻閱著一本破舊的日記。

傳聞那本日記曾被醫院人員隨意丟棄，卻沒想到此後深夜常有低泣聲隨之而來。

阿茹不由自主地走上前去，停在搖搖欲墜的病房門口傾聽。這時，門縫中滑出一絲微弱的白光，仿佛一張泛黃的面孔。她眼前一黯，緩緩向後退了兩步。走廊內悶熱的空氣忽然降溫，阿茹打了個寒噤。

她清晰地聽見從背後傳來鐵門嘎吱一聲自動關閉的回音。剎那間，一陣低語從更遠的走廊另一端傳來：

阿……茹……

她全身一僵，聲音帶著沙啞的嘆息，卻分明叫出了自己的名字。

阿茹不禁倒吸一口涼氣，她朝聲音的來源探去，只見盡頭的消毒燈管斷斷續續地閃爍，在忽明忽暗的光影下，一個披散著亂髮、身形搖曳的女子影子映在牆上，她正朝這裡緩緩飄動。白裙下裹著的雙腿瘦削僵硬，腳踝纏著血紅色紗布，跟隨步伐輕輕晃動。

而她面容隱在陰影裡，只隱約看到一雙空洞深邃的眼睛，像是吞噬一切的黑洞。

阿茹嚇得咽下一口唾沫，腳步突然被定格在原地。就在她陷入恐懼猶豫之際，對方已飄到她近前，背後那陣低語變成了冰冷的細語：

釋……放……我……

那聲音宛如從地獄深處傳出，阿茹感覺血管中冰涼流竄。她猛然摸到胸口的聽診器，心跳漏了數拍，卻仍不敢轉身逃跑。

就在這時，醫院長廊盡頭的門自動開啟，亮起了刺眼的白光——是李醫生帶著慌張的眼神趕到，他聽見阿茹剛才的慘叫聲後匆忙趕來查看情況。然而，長廊上空無一人，只有那雙搖曳的病床輪子，吱呀吱呀，彷彿剛被推過。

李醫生聲音顫抖：

阿茹？你在哪？到底怎麼了！

走廊被那一道門隔開，光線照亮地上橫躺的一本破舊日記，封面已被血漬浸透，而阿茹的身影不見了。李醫生凍住了，發出驚慌失措的尖叫。

與此同時，遠處傳來一陣柔婉的哭泣聲，一個如訴似泣的聲音淡淡道：

謝謝……

從此以後，8樓7號房多了一段不為人知的傳說：凡是在夜晚仔細傾聽哭泣聲的護士，都可能會在聽到最後一句「謝謝」後，就像阿茹一樣，再也沒有回過頭。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】