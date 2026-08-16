鬼月鬼故｜凌晨3點被電梯帶到不存在的13樓　下秒白色鬼手伸進來

那天我加班到凌晨3點多，整棟大樓只剩我一個人。電梯在半夜只開放中間那一台能使用，其它兩台都會關閉。



文：麋鹿（發表於爆料公社）

我按了B1，要到停車場。電梯正常下降，直到7樓時突然「咚」地一聲停住，門只開了一條小縫。外頭漆黑一片，但我確實聽到——赤腳踩在濕地板上的聲音：啪、啪、啪。節奏慢得像在故意靠近。

我按著關門按得手在抖，好不容易關上，電梯卻不往下，而是自己往上升。按鈕面板沒有亮任何樓層，像是被人接管。

「你……怎麼上來的？」（AI生成圖片）

我拼命按樓層、按急停，都沒反應。電梯一路往上，最後停在——「13」。問題是……這棟大樓根本沒有13樓。門緩緩張開，露出一條潮濕的走廊。

白色日光燈微微閃爍，牆壁長滿水痕，像被遺棄多年。空氣裡有股濃重的霉味和腐爛的味道。我不敢踏出去，正想強行按關門時，走廊深處傳來一句：

你……怎麼上來的？

聲音像哭，又像掙扎過頭的沙啞。我看不見人，但能感覺到那個「東西」站得很近。我狂按關門，門正要合上，一隻灰白色的手突然伸進來——長到彎曲的黑指甲差點碰到我。

電梯門直接穿過那隻手，像穿過空氣一樣。下一秒，整台電梯開始瘋狂抖動。它像是被強行拉回，整路急速下降。最後「砰」一聲落在B1。

延伸閱讀：租屋合約一簽3年全層得自己住 以為執到寶 直到夜半「佢」出現

+ 26

門一開，我看到大樓的夜班警衛站在外面。

他臉色發白，看著我走出來，口氣發抖：

……小姐，那台電梯不是封起來了嗎？

我愣住，往後一看——電梯外框貼著完整的封條，灰塵厚到看得出來很久沒被人碰。但我確實，是從裡面被放出來的。我問警衛為什麼被封。他沉默很久，只說了一句：

3年前，有個人……在那台電梯裡，停在凌晨3:17的時候……上吊。從那之後，只要有人『不該』還在大樓裡，她就會想帶人去她最後停的那一層。

那天以後，我再也不敢一個人加班到3點。因為3:17的電梯不是在運作——是有人在叫它動。

延伸閱讀：靈異｜花蓮五子命案：父母拍下殘殺子女過程後自殺 凶宅怪事不斷

+ 18

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】