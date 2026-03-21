香港日佔相關鬼故：露營五人六對腳／八鄉行刑場／牛屎湖猛鬼聚海

日軍在佔領後施行的軍法統治，除了平民遭殃，無數的降兵、抗日義士、「重慶分子」、英軍服務團、游擊隊員都被大量殺害，全皆死不瞑目，故此一些路口要衝（如灣仔大佛口、山頂纜車站、沙頭角海面、古洞河東橋）、憲兵部或軍營（如香港仔工業學院、半島酒店地牢、黃竹坑警察訓練學校、中央警署、高等法院地牢、深水埗警署、深水埗軍營、堅道99號百事樓、落馬洲警署）、臨時監獄（如域多利道7號）、刑場（如京士柏、鋼線灣、摩利臣山、元朗水牛嶺）、亂葬崗（如西營盤佐治五世公園、雞籠環（今華富邨）、沙螺灣灘畔、大嶼山石壁）等等地方，亦屢傳鬼蹤，像1963年金鐘美利兵房的美利樓事件就廣為人知。（本文內容節錄自《香港有鬼之鬼聞篇》。）



文：周樹佳（自由作家及文化課程講師，專研香港本土掌故及傳統民俗，曾任職無綫電視和亞洲電視資料搜集和編劇）

以上的鬼聞實在多得不勝枚舉，筆者且簡述一些個人搜集得來、印象較深者如下：

紅磡小學遭炸多孤魂

1945年盟軍反攻佔領香港的日軍，美軍轟炸機空襲黃埔船塢，部份炸彈誤落在觀音廟旁的紅磡街坊公立義學，炸死了不少師生。事後街坊為免冤魂不息，便籌款在廢墟建了一間小廟，稱「義祝祠」。據報載，該祠闊十五呎，深十四呎，高十三呎，內奉有罹難居民的靈位，門口則掛了一副對聯：

慘矣時代犧牲者，勗哉閭闔庇護神。

小祠在1945年1月12日開光，街坊特意請來慈雲庵的尼姑做法事和放焰口，而同來致祭的人還有九龍區的事務所所長日本人上野專吉。及至和平後，義祠被拆，有言殉難學生和街坊的骨灰都給埋到船澳街的福德廟旁，說是由土地公照顧，孤魂獲得庇護，地區便能安寧。後來到了六十年代初，紅磡突傳出幾宗鬧鬼消息，居民不約而同都指是空襲枉死者的不安所致，於是一些潮州街坊就發起辦七月燒衣，那就是後來的紅磡三約盂蘭勝會。

【延伸閱讀】日本投降80周年｜1950年女子被性侵病歷 成揭露侵華日軍暴行鐵證

+ 19

鯉魚門兵房男廁軍靴

筲箕灣鯉魚門兵房是著名的鬧鬼淵藪，那裏戰後一度是華籍英兵（俗稱水雷炮）的新兵訓練營，在上世紀八十年代改成度假村。但因戰時是日軍炮火攻得最狠的地方，彼此傷亡均重，有言冤氣難消，直到近年仍不停傳出怪異事，最聞名者就是操場夜半有鬼操兵。

2015年年初，筆者到台灣桃園出席一個關帝誕講座，同行還有大坑舞火龍的負責人陳德輝（輝哥），他是水雷炮出身，六十年代入伍時就在鯉魚門兵房受訓。他告訴筆者，當時同房有個朋友好打得，經常同差人打架，簡直膽生毛，但每晚睡覺時，因床頭貼着窗口，總聽到外面有人步操，嚇得尿急都不敢去小便，後來忍無可忍，惟有每次都找輝哥陪他去廁所壯膽。

但也許輝哥有所不知，其實除了操場，鯉魚門兵房的廁所也同樣鬧鬼，外面早有流傳，說有宿營男子大解，在廁門下方見到一對穿軍靴的腳走入旁邊廁格，他完事後開門一看，全間廁所就只有他一人。

分流露營五人六對腳

提起軍靴，此物似乎對飽受戰火蹂躪的港人印象最深，相關的鬼聞筆者手上還有一則。

話說大嶼山極西有一條分流村，現今已差不多空置，村前有一個大沙灘。2016年，筆者教的民俗班上有一位楊姓學生，據他所言約十多年前與四名朋友去分流露營，晚上就在灘畔的一張木枱飲啤酒，忽見枱底多了一雙穿軍靴的腳——第六對腳，心中不禁一震，但定過神後，已然不見。他自言當晚一定是見鬼，因他們穿的都是行山鞋！為了此事，筆者馬上請那位學生在白板上繪下當時情景，並拍照存檔，因一般的遇鬼個案都是二手的，能夠接觸當事人，十分難得！

五人六對腳靈異事件示意圖：

警察學校午夜兵步操

軍隊亡魂步操是常常聽到的鬼聞，除了鯉魚門兵房，另一處最多人提及的，就是黃竹坑警察訓練學校，雖然筆者認識的一位在校內教了二十多年書，並住在宿舍至退休的警官，他一直矢口否認，但學院J座槍房外經常半夜發出大隊人馬操兵經過的皮靴腳步聲，到了上世紀九十年代依然瘋傳，特別是在營內受訓的「屐仔」13，必然聽過這則鬼聞！

赤柱兵房英軍頻撞鬼

鬼聞在1977年率先由西報《虎報》（HongKongStandard）披露，繼而《工商晚報》和《香港工商日報》均有跟進。

消息指自1976年12月始，赤柱軍營已不斷傳出有人見鬼，最先是一名英國軍官，他在餐廳閣樓看見一名穿軍服的男子佇立於露台外，霎然消失影蹤，那之後鬧鬼傳言便愈傳愈烈，嚇得不少在營內工作的amah（女傭），都不敢上班。

那間餐廳位於一座山丘的兩幢平房中，在日佔時期，據說曾是英軍集中營，而在餐廳工作的華人廚師亦言十多年前，也見過一隻女鬼出沒。

據守營的英軍言，前往山丘的路口有兩支街燈，不少英軍都有過奇異經歷，就是晚上經過第一支街燈時，它會突然熄滅，然而去到第二支街燈時，它又會亮起，反而輪到第二支燈街熄滅，跟着附近一個封閉了的防空洞便會傳出「嘭」的一聲。

可能是見怪不怪了，英軍都說並不害怕，反而他們都十分好奇，究竟在軍營內的鬼魂是日軍還是英軍，因為當年赤柱軍營的戰鬥，雙方都有人陣亡，聲言若是日本鬼的話，那他們就要留神多一點！

【延伸閱讀】日本怪談｜海中有東西拉住了她們 轟動全國的橋北中學校水難事件

+ 30

古蹟石柱行刑留陰影

八鄉某村有一座法定古蹟，田野考察時，村民朋友悄悄對筆者說，古蹟內有一個位置他們是不敢逗留的，因日本人佔用時，曾在那裏行刑，有人就見過柱上綁着個死人，往後常見有陰影徘徊。也是為此，村內婦女對古蹟都顯得避忌，黃昏後更敬而遠之，而這件事筆者於古蹟辦的朋友亦略有聽聞。

古蹟內的石柱曾是日軍私刑行凶的地方。（天地圖書授權使用）

猛鬼聚海牛屎湖沉船

沙頭角偏遠的海灣有一條廢村牛屎湖，村民曾姓，客家人，祖先原居荔枝窩，1898年前由三兄弟開村，直到1965年初仍有七八十人居住，後來因鬧鬼，全村一共八家人，毅然放棄田地房產，集體出逃沙頭角，再也不敢還鄉。

其導火線是該年3月6日發生的一宗街渡沉沒慘劇，一條來往牛屎湖和沙頭角的木船遇「怪風」翻側，在榕樹澳（坳）附近海面沉沒，由於淹死了四名村民（其一為船主——救人英雄曾集模），繼之村內便爆出連串鬼聞，例如半夜有人敲門，但開門後卻空無一人，弄致人心惶惶。

不少村民指出，除了村的風水欠佳，造成禍端，更言因當年日軍在沙頭角海域殺害不少鄉民，陰魂散落海上，欲找替身，才導致沉船慘劇和怪事。

【延伸閱讀】她抗日被俘受盡酷刑仍不屈 遭處死前給7歲兒子寫了這封感人的信（點圖放大閱讀）：

+ 19

《香港有鬼之鬼聞篇》書本封面

書名：香港有鬼之鬼聞篇

作者簡介：周樹佳，畢業於香港浸會大學中文系、香港中文大學新聞與傳播學院，曾任職電影公司、電視台、報館，三十五歲起當自由身作家及文化課程講師，專研香港本土掌故及傳統民俗，涉獵範圍可概括為「節醮誕慶村廟墓，喪武會教鬼神書」十四字。

任職無綫電視和亞洲電視資料搜集和編劇期間，參與節目包括《螢光幕後真英雄》（1988年）、《笑joke1800秒》（第1季至第3季）（1989年）、《開心主流派》（1990年）、《香港乜都有》（1991年）、《向每顆星致敬》（1991年）、《香港愛情檔案》（1993年）、《今日睇真D》（1994-1999年）和《根踪香港》（2001年）。

【本文獲「天地圖書」授權轉載。】