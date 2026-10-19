日本綜藝揭盡「偷食渣男5大特徵」　道歉時不眨眼很可能在說謊

日本一檔綜藝節目曾總結了「容易出軌的男人」的幾種特徵，從微表情到經濟狀況，從手機習慣到前任關係，一度引發網絡熱議。



根據2020年的一項調查，日本已婚男性中，高達46.7%的人承認有過外遇經歷，女性則為15.1%。

日本一檔綜藝節目總結了「容易出軌的男人」的幾種特徵。（ホンマでっか!?TV）

手機未讀訊息數目也會露端倪 更多該節目對偷食男特徵的分析：

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1. 日本式「睜眼說瞎話」：不眨眼的道歉

綜藝節目提出的第一個特徵是：道歉時不眨眼。為什麼？節目中的專家解釋，一般人想要解釋清楚時會頻繁眨眼，而出軌者在道歉時，只是在重複編造好的謊言，內心並無波瀾，所以眨眼次數反而減少。這其實涉及到了微表情心理學。美劇《千謊百計》（Lie to Me）就詳細展示了如何通過面部微小的表情變化來判斷一個人是否在說謊。

一位日本網友在社交平台上吐槽：

看完節目後，我立刻去測試了男朋友。結果他道歉時真的沒怎麼眨眼！雖然不能百分百確定，但心裏已經拉起警報了。

另一位則反駁道：「這太絕對了。我丈夫就是個高度近視，道歉時總是不自覺地瞪大眼睛，顯得很『真誠』，難道這也是問題？」

2&3. 金錢的「危險地帶」：賺得太少與太多

第2個被點名的特徵是男性的經濟收入與女方的關係。綜藝指出，如果男性賺錢比女方少，無法通過傳統方式展現「男子氣概」，可能會轉而通過獲得其他女性的仰慕來尋求心理補償，比如某些被稱為「鳳凰男」（收入低於女方的男性）的類型。

但矛盾的是，賺錢太多也被認為是高風險因素。節目引用研究稱，經濟能力極強的男性出軌概率也高。那麼「安全區」在哪裏？專家給出了一個具體數字：男性最好承擔家庭開支的70%。這樣既能體現家庭責任感，又不至於因財富過剩而滋生額外的慾望。

有主婦網友無奈地評論：

所以我們要精確計算丈夫的工資佔比嗎？婚姻變成了一道數學題。

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4. 手機上的「秘密」：未讀消息與突然的潔癖

第4個特徵是手機上積壓了大量未讀消息的人。這類人對人際關係可能態度隨意，邊界感模糊，被認為「比較有可能亂來」。不過，很多網友對此不以為然，認為這更可能只是「強迫症」或「單純太懶」。

更值得玩味的細節是生活習慣的突變。例如，一個原本不愛刷牙的已婚男性，突然變得熱衷於口腔清潔，這可能是為了取悦新伴侶而做的準備。

一位自稱有親身經歷的日本妻子留言說：

沒錯，我前夫就是這樣。突然開始噴古龍水、健身，還嫌棄我做的飯太油膩。後來發現，他公司的後輩喜歡清爽的男生。

5.「只是朋友」的謊言：前女友的危險鏈接

第5個特徵是與前女友保持朋友關係。專家直言，保持這種聯繫的目的，往往是為了「有朝一日能復合」，或者從對方那裏繼續獲得心理或身體上的好處。他們提醒，千萬別相信「只是朋友」這種說法。

日本「不倫」文化的背後：從江戶時代到現代

在日本，情感關係中的這種模糊地帶並不少見。一篇分析文章指出，日本社會對男性婚外戀的寬容度相對較高，「男人風流無罪」的觀念仍潛藏於文化深處。相比之下，女性若發生同樣的事，則會面臨更嚴苛的道德審判。

日本社會對「出軌」有一個專門的詞——「不倫」。這個詞早已失去強烈的羞恥意味，成為日常話題，甚至在職場都能拿來開玩笑。這種文化現象有其歷史根源。在江戶時代，武士階層的婚姻多是政治聯姻，與藝伎、遊女來往不被視為嚴重問題。

現代的日本婚姻，在某種程度上仍保留着這種「務實」的色彩。

許多人維繫婚姻並非為了愛情，而是出於經濟、家庭或社會的考量。於是，「出軌」被一些人默認為對沉悶婚姻生活的「修補」，只要不打破表面平衡，便可相安無事。儘管出軌者試圖隱瞞，但節目指出，男人出軌被發現的概率高達95%。許多破綻就藏在細節裏：

領口陌生的香水味；

賬單上可疑的消費記錄；

突然改變的作息時間。



而剩下5%沒露出明顯馬腳的，很可能也逃不過女性敏鋭的直覺。一個經典的發現方式是「化妝品偵查」。有日本女生分享，去男友家時，發現浴室有一瓶不屬於自己的大容量卸妝油，問都沒問，轉身就走。更有人是在男友牀下發現其他女性的化妝品，她們認為這是第三者故意留下的「宣示主權」的信號。

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