最狠生日禮物！人妻開車送老公到小三家宣告離婚　引600萬人朝聖

美國一名人妻懷疑丈夫長期外遇，竟然選在他生日當天，親自開車將他載到疑似小三的家門口，並當場對丈夫表示「生日快樂，下車吧，我要離婚」。整段抓姦過程曝光後，迅速突破600萬次觀看，引發網友熱烈討論。



根據Bored Panda網站報導，這起事件主角名叫蕾西（Lexi），近日她在Instagram上傳了1段名為「生日驚喜」的影片，畫面中她的丈夫坐在副駕駛座，整段過程神情顯得相當心虛，被網友狠酸「罪惡感全寫在臉上」。

人妻在丈夫生日當天，直接開車把他載到疑似小三家門口。（Instagram@lexilock.x）

丈夫一路神情心虛 最後選擇下車離開：

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影片中可見，蕾西沒有事先告知丈夫旅程目的地，直接將車子停在她認為的小三住所門前。她在影片最後對丈夫宣告分手，要求他立刻下車，整段對話冷靜卻充滿張力，讓觀看者忍不住屏息。

蕾西在影片中也順勢揭露了丈夫過去的可疑行為，並插入了1張疑似丈夫使用交友平台的截圖，藉此補充她對丈夫長期外遇的指控。

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不過，這段影片真實性也引起部分網友質疑，有人留言指出蕾西過去也曾上傳類似的抓姦影片，忍不住吐槽：

「到底還要抓幾次？」

「這根本是點擊誘餌吧」



儘管真假難辨，這場「生日變離婚日」的戲碼，仍在社群平台延燒，成為近期最受矚目的社群事件之一。

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