小心「二次詐騙」　靠網傳影片讓心靈脆弱者上當　律師揭騙局套路

詐騙橫行，網路出現宣稱可以把詐騙的錢討回來的影片。



台灣權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，這種都是二次詐騙，不要再傻傻去被騙。

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巴毛律師表示，這些出現在抖音還是Reels的影片，不管自稱律師還是什麼顧問：

說可以幫你把被詐騙的錢討回來的，一律都是詐騙。

這種二次詐騙影片鎖定已經被騙過的人下手，巴毛律師表示，一是顯然比較好騙，二是心靈正脆弱：

遇到詐騙沒有別的辦法，趕快報警。

至於有交付帳戶、密碼，還是幫忙領錢的，趕快找律師，其他的一律別相信。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



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