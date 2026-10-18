小心「二次詐騙」 靠網傳影片讓心靈脆弱者上當 律師揭騙局套路
撰文：聯合新聞網
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詐騙橫行，網路出現宣稱可以把詐騙的錢討回來的影片。
台灣權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，這種都是二次詐騙，不要再傻傻去被騙。
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巴毛律師表示，這些出現在抖音還是Reels的影片，不管自稱律師還是什麼顧問：
說可以幫你把被詐騙的錢討回來的，一律都是詐騙。
這種二次詐騙影片鎖定已經被騙過的人下手，巴毛律師表示，一是顯然比較好騙，二是心靈正脆弱：
遇到詐騙沒有別的辦法，趕快報警。
至於有交付帳戶、密碼，還是幫忙領錢的，趕快找律師，其他的一律別相信。
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