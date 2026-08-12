真Offer假繳費　留學中介專騙中國學生　準備出發才知沒註冊大學

相信不少準備出國或者已經在國外的同學，最近都在忙着做這些事——交學費、訂宿舍、辦簽證。收到夢校Offer的那一刻，申請季懸着的心總算落了地。但有同學拿着真實的錄取通知書，高高興興準備出發，卻突然被告知「你並沒有註冊成功，學費也沒交上」，這你敢信嗎？就是這樣一個聽起來離了大譜的事情，居然是真實發生的……



真Offer、假繳費：留學中介的「詐騙一條龍」

從2026年5月以來，浙江省温州市公安局鹿城區分局接到了多起報案，受害學生分佈廣州、杭州、寧波、温州多個城市，這些學生被同一家留學中介負責人劉某給騙了。

多名留學生被同一家留學中介負責人劉某以代繳學費有優惠等方式詐騙。（央視網）

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最早的一位受害者是小林，2025年年底，温州的小林拿到了一所英國大學的Offer。因為Offer是附條件Offer，所以需要在規定時間內繳納幾千英鎊的留位費，才能保留入學資格。

留學中介負責人劉某告訴小林，從她那邊代繳可以有便利和好處。小林沒多想，就直接把錢給了劉某。結果到了繳費截止日，學校那邊根本沒收到錢，導致小林的Offer直接被撤銷，白白浪費了一個學年……

更扎心的是，小林並不是唯一的受害者。

一如剛剛所說，劉某詐騙了多位學生，類似遭遇的家長和學生遍佈廣州、杭州、寧波等多個城市，受害學生多達13位，涉案金額超過200萬元。

其實，此類詐騙的套路並不複雜，主要就是如下三種作案手法：

1. 學費代繳有優惠：先踏踏實實幫你把學校申請下來，拿到真的Offer後，再騙你說「學費代繳有優惠」，因為前期真的拿到Offer了，所以防備心自然會降低。

2. 提前繳費可以享受折扣：第二種，還沒有拿到Offer就開始忽悠，編造「預錄取」的說法，聲稱提前繳費可以享受折扣。

3.「學校催繳費」：第三種，直接偽造與校方的聊天記錄和系統通知截圖，營造「學校催繳費」的假象。



第二種和第三種可能還會引起大家的警示和思考，但第一種這樣「真錄取+假代繳」的組合拳，是真的很容易讓大家寫下防備……

說白了，騙子賭的就是一個訊息差：你覺得自己搞不定海外繳費流程，中介「幫你辦」是正常服務。但真正的學費繳納，一定是通過學校官方渠道直接對公轉賬。因此，任何中介提出「幫你代繳」、「私下轉賬」，我們都要打個問號。

冒充公檢法、賣假考題：留學生的被騙不止這一種

代繳學費只是其中一種。過去一兩年，針對留學生的騙局可以說是花樣百出。

悉尼留學生被「警察」監控

2026年2月，內地女留學生Emily抵達悉尼攻讀碩士學位。初到海外，她對當地社會規則、語言環境和行政體系並不熟悉，簽證和居留問題始終讓她保持警惕。

3月中旬，Emily接到一通自稱「澳洲電信局」的電話。對方先用英語溝通，隨後切換中文，謊稱她的手機號涉嫌發送大量詐騙訊息，如不及時處理，不僅號碼會被封禁，違規記錄還會影響簽證。

由於擔心影響學業和身份，Emily不僅沒有立即產生懷疑，還按照對方指示操作。騙子隨後以「涉及跨境案件」為由，引導她聯繫所謂「上海警方」。電話另一端的騙子偽裝成民警，不僅製作「電話筆錄」、播放防詐騙視頻，還拿出她的個人訊息和身份證照片獲取信任。

領事館發佈公告提醒澳洲留學生謹防詐騙。（中華人民共和國駐悉尼總領事館官網）

隨後，對方突然指控Emily涉嫌捲入跨國洗錢案件，要求她接受「調查」。為了所謂配合，她被要求下載Microsoft Teams，全天開啟攝像頭和麥克風，定時匯報行蹤，並卸載社交軟件，與外界隔絕。

在長達兩個多月的精神控制中，騙子不斷對她進行恐嚇和洗腦，逼迫她寫「自白書」，讓她陷入極度恐懼。4月初，騙子偽造「受害者死亡證明」，聲稱她可能面臨抓捕、無法完成學業，並提出繳納「保釋金」解決案件。

為了保住自己的未來，Emily將積攢的80萬元轉入對方賬戶。然而騙子仍以各種理由拖延處理。

直到5月，她在網上看到類似的「冒充公安詐騙」案例，才意識到自己被騙，並及時報警。

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「內部考試資料」騙局

當然，不是所有針對留學生的騙局，都靠製造恐懼來實施。有些詐騙，還會利用留學生對學業、考試和訊息差的焦慮。

2026年4月，上海浦東警方破獲一起專門針對留學生的詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人23名，涉案金額超過百萬元。

該團伙長期潛伏在聊天軟件中，偽裝成「學長學姐」或「熱心校友」，向留學生兜售所謂「考試內部資料」「歷年真題答案」。他們以低價、快速通過考試等噱頭吸引目標群體，誘導留學生付款。

然而，轉賬後，受害者往往遲遲收不到資料，或被告知需要繳納「保證金」「保密費」等額外費用，否則無法提供內容。

警方調查發現，所謂的「內部資料」並不存在，大部分只是嫌疑人從網絡蒐集的公開題目，甚至是利用AI生成的虛假內容。

留學生到底要怎麼防？

很多留學生都會覺得：這種騙局一看就很假，我肯定不會被騙。但現實並非如此。詐騙分子真正利用的，並不是受害者「不聰明」，而是人在陌生環境中面對未知風險時產生的恐懼和焦慮。尤其對於剛到海外的留學生來說，語言、法律體系、辦事流程都與國內不同。當騙子把「警方調查」、「簽證風險」、「身份問題」等關鍵詞組合在一起，很容易讓人陷入慌亂，失去正常判斷。

那麼，留學生在海外生活，應該如何提高自己的防騙能力呢？其實，只要牢記幾個原則，很多騙局都能提前識破。

１.涉及資金，永遠只走官方渠道

無論是繳納學費、住宿費，還是辦理簽證相關費用，都應該通過學校官網、官方機構公布的正規渠道完成。

任何聲稱「私下轉賬更優惠」、「可以幫你代繳」、「有內部渠道」的個人或機構，都需要高度警惕。

同樣，任何自稱公安、使領館、移民部門的人員，要求你轉賬到「安全賬戶」、「調查賬戶」的，都是典型詐騙套路。

２.接到「官方電話」，先停止溝通，再自行核實

如今詐騙分子可以利用技術偽造來電號碼，讓電話顯示為「公安局」、「使館」等官方號碼。因此，即使對方看起來身份可信，也不要直接按照電話指示操作。最安全的方法是主動掛斷，通過官方網站查詢聯繫方式，再自行撥打確認。

記住：真正的執法機構不會通過電話進行所謂「遠程辦案」，不會要求你下載陌生軟件做筆錄，也不會要求你全天開啟攝像頭接受監控。

３.任何要求你「保密」的調查，都要提高警惕

針對留學生的詐騙中，一個非常常見的步驟，就是要求受害者不要聯繫家人朋友，甚至卸載社交軟件，與外界隔絕，但這恰恰是騙子控制受害者的重要方式。

正常的機構不會要求你切斷與親友的聯繫。如果遇到無法判斷的情況，第一時間告訴家人、朋友，或者聯繫學校國際學生辦公室，往往能幫助你及時識別騙局。

留學生遠離詐騙，靠的不是「永遠保持懷疑」，而是建立正確的訊息驗證習慣。

在海外遇到任何涉及錢、身份、法律的問題，都不要急着按照陌生人的要求行動。先核實、先溝通、先確認，給自己留出冷靜判斷的時間~

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