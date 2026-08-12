真Offer假繳費 留學中介專騙中國學生 準備出發才知沒註冊大學
相信不少準備出國或者已經在國外的同學，最近都在忙着做這些事——交學費、訂宿舍、辦簽證。收到夢校Offer的那一刻，申請季懸着的心總算落了地。但有同學拿着真實的錄取通知書，高高興興準備出發，卻突然被告知「你並沒有註冊成功，學費也沒交上」，這你敢信嗎？就是這樣一個聽起來離了大譜的事情，居然是真實發生的……
真Offer、假繳費：留學中介的「詐騙一條龍」
從2026年5月以來，浙江省温州市公安局鹿城區分局接到了多起報案，受害學生分佈廣州、杭州、寧波、温州多個城市，這些學生被同一家留學中介負責人劉某給騙了。
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最早的一位受害者是小林，2025年年底，温州的小林拿到了一所英國大學的Offer。因為Offer是附條件Offer，所以需要在規定時間內繳納幾千英鎊的留位費，才能保留入學資格。
留學中介負責人劉某告訴小林，從她那邊代繳可以有便利和好處。小林沒多想，就直接把錢給了劉某。結果到了繳費截止日，學校那邊根本沒收到錢，導致小林的Offer直接被撤銷，白白浪費了一個學年……
更扎心的是，小林並不是唯一的受害者。
一如剛剛所說，劉某詐騙了多位學生，類似遭遇的家長和學生遍佈廣州、杭州、寧波等多個城市，受害學生多達13位，涉案金額超過200萬元。
其實，此類詐騙的套路並不複雜，主要就是如下三種作案手法：
1. 學費代繳有優惠：先踏踏實實幫你把學校申請下來，拿到真的Offer後，再騙你說「學費代繳有優惠」，因為前期真的拿到Offer了，所以防備心自然會降低。
2. 提前繳費可以享受折扣：第二種，還沒有拿到Offer就開始忽悠，編造「預錄取」的說法，聲稱提前繳費可以享受折扣。
3.「學校催繳費」：第三種，直接偽造與校方的聊天記錄和系統通知截圖，營造「學校催繳費」的假象。
第二種和第三種可能還會引起大家的警示和思考，但第一種這樣「真錄取+假代繳」的組合拳，是真的很容易讓大家寫下防備……
說白了，騙子賭的就是一個訊息差：你覺得自己搞不定海外繳費流程，中介「幫你辦」是正常服務。但真正的學費繳納，一定是通過學校官方渠道直接對公轉賬。因此，任何中介提出「幫你代繳」、「私下轉賬」，我們都要打個問號。
冒充公檢法、賣假考題：留學生的被騙不止這一種
代繳學費只是其中一種。過去一兩年，針對留學生的騙局可以說是花樣百出。
悉尼留學生被「警察」監控
2026年2月，內地女留學生Emily抵達悉尼攻讀碩士學位。初到海外，她對當地社會規則、語言環境和行政體系並不熟悉，簽證和居留問題始終讓她保持警惕。
3月中旬，Emily接到一通自稱「澳洲電信局」的電話。對方先用英語溝通，隨後切換中文，謊稱她的手機號涉嫌發送大量詐騙訊息，如不及時處理，不僅號碼會被封禁，違規記錄還會影響簽證。
由於擔心影響學業和身份，Emily不僅沒有立即產生懷疑，還按照對方指示操作。騙子隨後以「涉及跨境案件」為由，引導她聯繫所謂「上海警方」。電話另一端的騙子偽裝成民警，不僅製作「電話筆錄」、播放防詐騙視頻，還拿出她的個人訊息和身份證照片獲取信任。
隨後，對方突然指控Emily涉嫌捲入跨國洗錢案件，要求她接受「調查」。為了所謂配合，她被要求下載Microsoft Teams，全天開啟攝像頭和麥克風，定時匯報行蹤，並卸載社交軟件，與外界隔絕。
在長達兩個多月的精神控制中，騙子不斷對她進行恐嚇和洗腦，逼迫她寫「自白書」，讓她陷入極度恐懼。4月初，騙子偽造「受害者死亡證明」，聲稱她可能面臨抓捕、無法完成學業，並提出繳納「保釋金」解決案件。
為了保住自己的未來，Emily將積攢的80萬元轉入對方賬戶。然而騙子仍以各種理由拖延處理。
直到5月，她在網上看到類似的「冒充公安詐騙」案例，才意識到自己被騙，並及時報警。
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「內部考試資料」騙局
當然，不是所有針對留學生的騙局，都靠製造恐懼來實施。有些詐騙，還會利用留學生對學業、考試和訊息差的焦慮。
2026年4月，上海浦東警方破獲一起專門針對留學生的詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人23名，涉案金額超過百萬元。
該團伙長期潛伏在聊天軟件中，偽裝成「學長學姐」或「熱心校友」，向留學生兜售所謂「考試內部資料」「歷年真題答案」。他們以低價、快速通過考試等噱頭吸引目標群體，誘導留學生付款。
然而，轉賬後，受害者往往遲遲收不到資料，或被告知需要繳納「保證金」「保密費」等額外費用，否則無法提供內容。
警方調查發現，所謂的「內部資料」並不存在，大部分只是嫌疑人從網絡蒐集的公開題目，甚至是利用AI生成的虛假內容。
留學生到底要怎麼防？
很多留學生都會覺得：這種騙局一看就很假，我肯定不會被騙。但現實並非如此。詐騙分子真正利用的，並不是受害者「不聰明」，而是人在陌生環境中面對未知風險時產生的恐懼和焦慮。尤其對於剛到海外的留學生來說，語言、法律體系、辦事流程都與國內不同。當騙子把「警方調查」、「簽證風險」、「身份問題」等關鍵詞組合在一起，很容易讓人陷入慌亂，失去正常判斷。
那麼，留學生在海外生活，應該如何提高自己的防騙能力呢？其實，只要牢記幾個原則，很多騙局都能提前識破。
１.涉及資金，永遠只走官方渠道
無論是繳納學費、住宿費，還是辦理簽證相關費用，都應該通過學校官網、官方機構公布的正規渠道完成。
任何聲稱「私下轉賬更優惠」、「可以幫你代繳」、「有內部渠道」的個人或機構，都需要高度警惕。
同樣，任何自稱公安、使領館、移民部門的人員，要求你轉賬到「安全賬戶」、「調查賬戶」的，都是典型詐騙套路。
２.接到「官方電話」，先停止溝通，再自行核實
如今詐騙分子可以利用技術偽造來電號碼，讓電話顯示為「公安局」、「使館」等官方號碼。因此，即使對方看起來身份可信，也不要直接按照電話指示操作。最安全的方法是主動掛斷，通過官方網站查詢聯繫方式，再自行撥打確認。
記住：真正的執法機構不會通過電話進行所謂「遠程辦案」，不會要求你下載陌生軟件做筆錄，也不會要求你全天開啟攝像頭接受監控。
３.任何要求你「保密」的調查，都要提高警惕
針對留學生的詐騙中，一個非常常見的步驟，就是要求受害者不要聯繫家人朋友，甚至卸載社交軟件，與外界隔絕，但這恰恰是騙子控制受害者的重要方式。
正常的機構不會要求你切斷與親友的聯繫。如果遇到無法判斷的情況，第一時間告訴家人、朋友，或者聯繫學校國際學生辦公室，往往能幫助你及時識別騙局。
留學生遠離詐騙，靠的不是「永遠保持懷疑」，而是建立正確的訊息驗證習慣。
在海外遇到任何涉及錢、身份、法律的問題，都不要急着按照陌生人的要求行動。先核實、先溝通、先確認，給自己留出冷靜判斷的時間~
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