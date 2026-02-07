東京大學畢業女偶像公開徵婚　5條件引網友狂讚：太親民！我可以

現年30歲的日本退役女偶像なつぴ，擁有東京大學工學部的亮眼學歷，身高157公分、E罩杯的魔鬼身材。



近日她在社群平台X上公開徵婚，開出親民5大條件，引發台灣PTT網友熱烈討論，許多人認為她的條件太佛心。

日本退役女偶像なつぴ，擁有東京大學工學部的亮眼學歷，身高157公分、E罩杯的魔鬼身材。（natsupikkk@X）

E級女偶像徵婚 PTT鄉民喊佛心

なつぴ在X上公開徵婚，表示希望尋找年齡介於24至37歲、身高168公分以上，年薪超過500萬日幣（約25萬港元），未婚沒有女友的單身男性，學歷必須「MARCH」以上，也就是明治大學、青山學院大學、立教大學、中央大學、法政大學5間私校的程度以上才行。

なつぴ發文列出自己的徵婚條件。（natsupikkk@X）

此徵婚條件曝光後，隨即在PTT論壇上引起廣泛討論，許多網友認為她的條件相較之下「超級親民」，甚至有人直言：

「500萬日幣就日本平均薪資吧」

「真的很佛心」

「反觀台女要求月收20、30萬（約5萬-7萬港元），根本不懂行情」

「這條件換台女就是186公分、500萬台幣（約123萬港元）」



不少網友對なつぴ的條件給予正面評價，認為與台灣女性開出的月薪門檻相比，她的條件更顯親民，紛紛留言表示：

「我也可以」

「這女孩子難得務實」



甚至有鄉民幽默回應：

「願意嫁台灣人的話，絕對有人排隊。」



儘管徵婚條件看似容易達成，但事實上，這已經是なつぴ第2次公開徵婚。她透露，先前有上千人報名，但最終未能順利找到理想對象。她理解有人可能只是想碰碰運氣，或出於好奇而報名，但如果只是想隨便交往、沒有誠意結婚，或是單純想約砲，她完全沒興趣。

