日本肥胖家族95kg女兒發奮減肥變42kg Cosplay女神　後續更勵志

故事的主角名叫本吉甘奈，曾經體重高達95公斤，通過兩年半的努力成功減至42公斤，整整減掉了53公斤的重量。更有意思的是，當她減肥成功後，她的父母也受到了激勵，各自減重超過20公斤，一家三口全部完成華麗蜕變。

曾經體重高達95公斤 努力兩年半成功「減掉大半個自己」：

肥胖家族

本吉甘奈彷彿一出生就註定與肥胖相伴。她來自一個「全員大碼」的家庭，整個家族成員體型都比較「有份量」，只有爺爺看起來相對瘦一些。在這個家庭中，食物不僅僅是維持生命的必需品，更像是一種表達愛意的方式。作為家中的長孫女（也有資料稱是小女兒），甘奈從小就備受家人的寵愛。爸爸媽媽、爺爺奶奶都搶着給她投餵美食，每次看到她吃得開心的樣子，家人們就覺得特別有成就感。

甘奈的媽媽尤其擅長烹飪，每天都會準備豐盛的菜餚。炸豬排、燒麥、牛排等富含脂肪和碳水化合物的美食，永遠是餐桌上的主角。碗盤都比普通家庭的大一圈，每次用餐都像是舉辦小型宴會。

飲食日常

如果說餐桌上的大份量美食是甘奈發胖的主要原因，那麼她家無處不在的零食就是「神助攻」。這家人有一個特別的習慣——在家裏每個角落都藏零食。抽屜裏塞滿了餅乾和糖果，衣櫃裏也不放過，甚至連刷牙杯旁邊都會放上棒棒糖。最誇張的是，他們居然在枕頭裏藏棉花糖！這種隨時隨地都能找到食物的環境，讓甘奈幾乎沒有抵抗零食誘惑的可能。在這樣的環境下成長，甘奈的體重如同坐上了火箭般飆升。

12歲時，她的體重已經達到65公斤，遠超同齡人。到了初中，更是突破80公斤大關，最終在17歲時達到了人生的體重峰值——95公斤。

被嘲綽號

肥胖給甘奈的校園生活帶來了不少困擾。由於不健康的飲食習慣，她變得特別容易出汗，即使什麼也不做也會滿身大汗，每天看起來都像是剛洗完澡一樣濕漉漉的。這種情況在體育課上尤其尷尬。因為穿脱不便，甘奈常常需要請求女同學幫忙換衣服，但瘦弱的同學們往往沒力氣幫助她。更讓她難受的是同學們的取笑。有些同學給她起了「豬油」這樣難聽的外號。儘管如此，甘奈並沒有真正下定決心減肥，直到那個改變她一生的「邂逅」出現。

動漫之戀

一次偶然的機會，甘奈瘋狂地愛上了動漫《機動戰士高達00》中的角色——提耶利亞厄德。她開始收集提耶利亞的各種周邊產品，完全沉浸在對這個角色的喜愛中。在朋友的建議下，甘奈嘗試了一次cosplay，打扮成提耶利亞的模樣參加漫展。然而，結果卻令她大失所望。由於肥胖的身材，她穿上角色服裝後效果並不理想，甚至沒有得到任何人的認可。這次經歷給了甘奈沉重的打擊。但比起自己被嘲笑，她更在意的是另一種感受：「難道是我讓心愛的提耶利亞大人蒙羞了嗎？」正是這種對偶像的負罪感和愛意，成為了她下定決心減肥的最大動力。

獨特減肥法

甘奈的減肥方法既有普遍性，也有其獨特之處。她戒掉了所有高熱量的食物，晚餐換成低卡高蛋白的水煮雞胸肉和水煮青菜。每當感到飢餓時，她就大量喝水來抑制食慾。但最特別的，是她發明的「偶像監督法」。甘奈在家中所有存放零食的地方都貼上了提耶利亞的照片和卡片。每當她想偷吃零食時，就會看到偶像「嚴肅」的表情，彷彿在質問她：

你真的要放棄嗎？

這種方法非常有效。甘奈曾坦言，如果自己忍不住想要偷吃，看到提耶利亞的照片就會感到羞愧，甚至會對着照片道歉。偶像的力量果然強大！除了控制飲食，甘奈還堅持運動。只要有時間，她就會在跑步機上揮汗如雨。令人感動的是，她的父母看到女兒如此有決心，也加入了減肥行列，一家人互相鼓勵、共同堅持。

蜕變之後

經過兩年半的不懈努力，甘奈終於成功逆襲，從95公斤減至42公斤，整整減掉了53公斤。這種變化不僅僅是體重數字上的改變，更是整個人的煥然一新。節目組後來特地去拜訪了甘奈，發現她完全像是變了一個人。曾經圓潤的臉龐變得精緻，身材苗條勻稱，整個人散發出自信的光芒。

而她的父母也因為陪同減肥，各自減重超過20公斤。

減肥成功後，甘奈的生活發生了翻天覆地的變化。她可以自由地穿上各種自己喜歡的衣服，也可以盡情cosplay任何動漫角色，再也不用擔心身材問題。她的性格也變得開朗陽光，比之前多了許多自信。當被問到感情狀況時，甘奈坦言現在常常會被人表白，但她表示：「現在自己還是只對二次元感興趣。」看來，即使瘦身成功，她對動漫的熱愛依然如初。

甘奈的減肥故事在日本綜藝節目播出後，引起了網友們的熱烈討論。許多日本網友在社交媒體上表達了自己的看法：

「這簡直是換了一個人！減肥果然是最好的整容術。」

「最令人感動的是全家一起減肥，有這樣的家人支持真好。」

「偶像的力量真是無窮大，我是不是也該找個偶像激勵自己？」

「兩年半減掉53公斤，這需要多大的毅力啊！佩服！」

「看到她的變化，我今晚決定不吃宵夜了」

「每個有意志力的胖子都是潛力股！這句話說得真沒錯。」



減肥成功後，甘奈的衣櫃裏掛滿了各種款式的cosplay服裝，她可以輕鬆扮演任何一個心儀的動漫角色。而曾經貼滿零食櫃的提耶利亞照片，如今被她精心收藏在相冊裏。

這些照片見證了一個女孩如何因為一份單純的熱愛，完成了看似不可能的蜕變。當甘奈現在站在鏡子前試穿cos服裝時，那張曾經圓潤的臉龐上浮現出自信的微笑——她終於可以毫無負擔地表達對提耶利亞，乃至對整個二次元世界的熱愛了。

