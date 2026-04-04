麥當勞老伯無光顧霸位！不滿被踢到竟打人兼吐口水　食客斥：惡霸

不光顧霸佔店內座位，還要出手打人，實在不要得！有網民在社交平台公審，於荃灣麥當勞用餐時遇到1名老伯未有光顧，攜帶外食坐在同枱座位，她本來打算吃完盡快離開，詎料起身時不慎踢到對方，竟被出手攻擊，於是捉住對方準備報警。雙方糾纏間老伯撞到另一男食客，即時被對方狠罵，店舖經理亦批評老伯不應打人，可惜在警方到場前，老伯已逃去無蹤。



網民紛紛批評老伯暴力行為，「X你老X，你踢到人仲話人哋唔啱」、「人生活到一定的年紀竟然還有這樣的德行，實在遺憾」。但有留言覺得老伯並非代表所有長者，「我都試過（喺）M記一個人坐，個婆婆問我對面有無人先坐。不是所以老人都壞嘅，不過你遇到呢個係有啲唔好彩」。



荃灣有老伯未光顧麥當勞便霸佔店內座位，被食客不慎踢到竟出手攻擊，引來網民批評。（「threads＠jojojimsy」影片截圖）

麥當勞老伯無光顧霸位 不滿被踢竟打人兼吐口水

事主在threads帳號「jojojimsy」發帖，指3月31日下班到荃灣某麥當勞，坐在卡座用餐，有名老伯突然倒了2杯熱水，拿著1袋從外面購買的麵包坐下，然後脫下鞋子用紙巾抹拭。樓主直覺「明顯係想趕我走」，原本打算吃完盡快離開，詎料起身時不慎踢到老伯，竟然被對方出手攻擊，老伯隨後又往餐枱吐口水，她立刻捉住對方準備報警。

事主報警 老伯趁警方到場前速逃

老伯掙扎期間撞到旁邊男士，被對方狠狠喝罵，而店舖經理亦上前了解事件，批評老伯「你打人就（係）唔啱」，惟在警方還未到場時，老伯已先行離去。樓主事後回家仍覺得「心口痛」，深深不忿遂貼出影片公審，稱「荃灣街坊認住呢個惡霸」。

雙方曾舉手機「互拍」對峙

從樓主發布片段顯示，她當時手持電話攝錄對面座位的老伯，老伯見狀亦不甘示弱拿起手機，將鏡頭對住樓主，雙方一度對峙至少8秒，片段至此告終。

樓主當時手持電話攝錄老伯，對方見狀亦不甘示弱拿起手機，將鏡頭對向樓主。（「threads＠jojojimsy」影片截圖）

雙方舉手機「互拍」對峙。（「threads＠jojojimsy」影片截圖）

雙方舉手機「互拍」對峙。（「threads＠jojojimsy」影片截圖）

網民批評老伯暴力行為

許多網民都斥責老伯沒有光顧佔座和打人行為，「X你老X，你踢到人仲話人哋唔啱」、「人生活到一定的年紀竟然還有這樣的德行，實在遺憾」、「佢唔係食餐廳入邊嘅嘢，經理係有權趕佢走」。

網民嘆麥當勞不時被人佔座 減堂食意欲

有人估計事發近街市街的麥當勞分店，指店內不時被人霸佔座位，「呢間嘢我次次喺荃灣收工嘅話我都會去咁濟，但係基本上我次次去都食唔到，因為就係咁多呢啲騎呢怪霸住啲枱，然後又唔開樓上（嗰層），喺app度投訴過幾次先至好少少，但係都係堅持唔開樓上，搞到食都無得食」，有網民為免自己「勞氣」只能避免堂食，「麥當勞真係好多騎呢怪，一係有人大聲播片、瞓覺、食街外嘢、 剪指甲都有，我而家唔會堂食，無謂谷氣」。

部份網民籲：勿一竹篙打一船人

但另有留言覺得不能「一竹篙打一船人」，「廢X係一個族群，並不代表所有老人家，望周知」、「壞人變老了，依然是壞人」、「我都試過（喺）M記一個人坐，個婆婆問我對面有無人先坐。不是所以老人都壞嘅，不過你遇到呢個係有啲唔好彩」。

（threads＠jojojimsy）