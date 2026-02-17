阿伯攜行李上巴士被拒！發爛渣不准開車：X你老X　車長咁做惹爭議

乘搭巴士要留意攜帶行李規定。本港社交平台Threads及Facebook群組流傳影片，指有阿伯欲乘搭前往屯門富泰邨的龍運巴士A33X，但因攜帶行李數量問題被車長拒絕上車，詎料阿伯竟然「發難渣」，不准巴士開出及報警，更與車長「爆粗」互罵，即使同行女子勸止亦無效。



影片引來網民熱議，有人認為阿伯離譜，「拉呢啲車仲衰過買餸坦克車，運貨就call GoGoVan（現稱GoGoX）啦」。但有不少人質疑車長處理手法，「咁都唔畀上幫唔落個司機喎」、「司機有啲小題大做」、「平時一個篋都大過佢啦，今次唔撐巴士佬」。



《香港01》記者已向龍運巴士查詢，正等候回覆。



本港網絡流傳影片，指有阿伯因攜帶行李數量問題被車長拒絕上車，竟然「發難渣」不准巴士開車並報警，更與車長「爆粗」互罵。（Threads@nepenthe1088）

「唔畀你上味（咪）搭的士囉」。有男網民於2月15日晚上在社交平台Threads發布影片，顯示屯門V city巴士站有攜帶多件貨物手推車的阿伯，與龍運巴士A33X車長「爆粗」爭執，報警處理。

阿伯攜行李上龍運巴士被阻 爆粗狂罵車長：X你老X臭X

影片長52秒，當時為晚上，屯門V city巴士站有阿伯站在龍運巴士A33X車門前，正不斷「爆粗」責罵龍運巴士A33X車長。畫面見到，阿伯已把手推車放上巴士，但因被車長拒絕上車，怒斥「X你老X臭X！X你老X！報警！」，阿伯同行女子想勸停，但阿伯沒有理會，車長則回嗆「報吖！」。阿伯重申「報吖！就報！」，車長回擊「有X病㗎真係！」，並互罵「X你老X」。

阿伯報警 車長反嗆：你咪報囉！白癡㗎

這時同行女子再勸停阿伯，「唔好阻住好多後邊車啊」，阿伯卻怒指「算乜X嘢！我都未見過啲人咁……」，車長大聲表示「你咪報囉！白癡㗎真係！」，阿伯回應「梗係報㗎」。雙方對峙，影片最後車上乘客陸續下車離開。

網民爭議：阿伯離譜 vs 司機處理手法有問題

影片引來網民熱議，有人認為阿伯離譜，「拉呢啲車仲衰過買餸坦克車，運貨就call GoGoVan（現稱GoGoX）啦」、「態度好啲司機都順氣啲」。

但同時有不少人質疑司機處理手法，「平時一個篋都大過佢啦，今次唔撐巴士佬」、「咁都唔畀上幫唔落個司機喎」、「咩事唔畀佢上呢？如果係話佢架車仔，應該大唔過行李篋掛」、「唔算好大件，個巴士佬做乜」、「公道啲講，我覺得咁嘅體積搭A車一啲都唔過分喎！有啲空姐帶兩個行李篋都大過佢啦！」、「我覺得司機有啲小題大做，坐機場巴士一定有大細篋，計size一定大過佢，可能件數仲多過佢。如果要捉嘅，就唔該由機場開始就要截住唔畀啲攞篋嘅客上車，而唔係去到啲中途站先嚟截住個呀叔」。

龍運巴士攜帶行李限制

根據龍運巴士乘客須知，「A」線及「NA」線乘客可攜帶1件體積不超過71 x 56 x 26厘米（28 x 22 x 10吋）之行李及1件體積不超過56 x 36 x 23厘米 （22 x 14 x 9吋）之手提行李登車。

