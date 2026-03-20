62歲港伯廣州「半藏壽司」騷擾女食客　伸鹹豬手講性暗示下場曝光

影衰港人！有內地女子於小紅書發多則帖文，控訴1名62歲香港男子性騷擾，她當時於廣州太古滙商場「Sushi Hanzo半藏壽司」用餐，該男子坐在她身旁並搭訕，用言語作性暗示，「你覺得我幾歲？別看我現在老了，但是我那方面還是很不錯的」，更多次拍她背部、肩部和頭髮。



女子向廚師及店員眼神示意求助，卻無人協助，「有廚師看見了卻低下了頭」，女子崩潰衝出店外大哭及報警，最終男子被公安局處以3天行政拘留。



而「半藏壽司」事後發道歉聲明，承認「自身服務與應急處置存在嚴重失職」，已嚴肅處理相關失職人員及在全部門店開展全面培訓，進一步加強現場管理與人員值守。



有內地女子於小紅書發多則帖文，控訴1名62歲香港男子性騷擾。（小紅書截圖）

該內地女子於小紅書發布多則帖文講述事件，她3月14日晚獨自於廣州太古滙商場「Sushi Hanzo半藏壽司」用餐，坐在最靠牆邊位置，1名男子坐在她左手邊，她大感困惑，「當時還有好幾個空位，他偏偏坐我旁邊，不知道他是故意的還是店員安排的」。

62歲港伯廣州「半藏壽司」騷擾女食客

樓主指出，該男子一直搭訕，問「你不介意我坐在你旁邊吧？你不會歧視老人吧？」，她出於禮貌回覆。男子表現豪爽，不用店家提供的平板電腦點餐，「跟廚師說隨便上」，隨後拿出1支自攜的威士忌當水喝。

樓主當時於廣州太古滙商場「Sushi Hanzo半藏壽司」用餐。（小紅書圖片）

港伯性騷擾：我那方面還是很不錯的

樓主表示，男子繼續問她一些個人情況和戀愛狀況，透露自己今年62歲，是香港人，接着竟說了句「你覺得我幾歲？別看我現在老了，但是我那方面還是很不錯的」，樓主感驚嚇，男子於是聲稱「我喝醉了，別管我」。

之後，男子向廚師表示樓主點了什麼，他也全來1份，豪氣稱會幫樓主買單，並說「你一定沒有男朋友吧，你看起來這麼拽」。

樓主發布多則帖文講述事件。（小紅書截圖）

樓主斥港伯：多次拍我的背部、肩部和頭髮

樓主不滿指，男子說話期間一直噴口水，「噴米飯噴到我的手臂和長褲上，我一直在用紙巾擦拭，他噴口水還噴到我的鵝肝上，後面我直接送給他吃了」。

其後，男子開始動手動腳，樓主指出，「我有明確的拒絕說『別碰我』和退縮」，但男子「多次拍我的背部、肩部和頭髮，每次拍7、8下」，樓主直言「我非常討厭別人觸碰我的身體，特別捉握是我的肩膀，而且我的頭髮剛洗乾淨，他的手那麼髒還敢一直拍我的頭髮」。

女子向廚師及店員眼神示意求助，但無人協助，「有廚師看見了卻低下了頭」。（小紅書圖片）

樓主眼神示意求助 不滿廚師店員無理會

男子未有收手，還愈靠愈近樓主，不讓樓主離開，「我整個人已經貼在牆上了」，樓主十分反感，不再回話，男子就說「你是不是很討厭我（你係咪好嬲我），別這樣嘛（唔好咁啦）」。

男子一直強調他是太古滙一家理髮店的老闆，「讓我以後找他做頭髮，免費」，樓主選擇無視不理會，並向廚師及店員眼神示意求助，「但是沒有人理我，有廚師看見了卻低下了頭，可能認為多一事不如少一事」。

樓主上載了1段由其他食客側拍的影片，不滿廚師未有理會及出手相助。（小紅書影片截圖）

樓主嚇哭衝出店外 店員：這男經常來店裏撩年輕女孩

兩分鐘後樓主忍不住在店內尖叫，要求埋單，但男子阻止說「都說你的單我包了，你幹嘛？」，樓主明確指出「我根本不認識你，你動手動腳，一直騷擾我，噴口水，影響到我用餐了」，男子一度用椅子阻擋樓主離開。

樓主衝出店外後嚇哭了，店員邊安撫她情緒邊說，「其實店內員工全都知道這男的不是好人，知道他什麼為人，經常喝醉酒就來店裏撩年輕女孩，常客，而且在店外等候排隊的時候已經喝醉了，拿着酒喝」，樓主心想「如果你們店員明知道的話，為什麼還要安排他坐在我1個單人女孩旁邊呢？」。

樓主上載了1段由其他食客側拍的影片，穿黑衣的男子用廣東話大聲怒問「我點搞你呀？」。（小紅書影片截圖）

樓主報警 港伯被處3天行政拘留

樓主上載了1段由其他食客側拍的影片，穿黑衣的男子用廣東話大聲怒問「我點搞你呀？」，樓主激動用普通話回答「我根本就不認識你，然後你就碰我的頭髮，還有我的背，幹什麼呀？」，而廚師全程未有理會及出手相助。

樓主最終報警，做了單方面筆錄，公安調查閉路電視影片，證實性騷擾證據確鑿，就猥褻行為立案，男子於3月15日凌晨被移送辦案中心，最終被依法處以3天行政拘留。

樓主最終報警，做了單方面筆錄，公安調查閉路電視影片，證實性騷擾證據確鑿，就猥褻行為立案。（小紅書圖片）

涉案港伯被依法處以3天行政拘留。（小紅書圖片）

半藏壽司發聲明道歉 承認存在嚴重失職

「Sushi Hanzo半藏壽司」事後於小紅書發道歉聲明，指出「事發時正值店內用餐高峰，空位是正常依次安排就座，並非刻意將其（涉事男子）安排至女士身邊」。

「半藏壽司」表示，「對於門店當班工作人員在事發過程中，未能及時察覺、及時制止並妥善處置，導致顧客未能得到及時保護與幫助，我們正視自身服務與應急處置存在嚴重失職，絕不推諉、絕不回避責任」。

「半藏壽司」續指，「已對當班相關失職人員進行嚴肅處理，並立即在全部門店開展顧客安全應急處理、服務流程規範、現場巡查機制的全面培訓與優化升級，進一步加強現場管理與人員值守，切實保障每一位顧客的用餐安全與體驗」。

「Sushi Hanzo半藏壽司」事後於小紅書發道歉聲明。（「Sushi Hanzo 半藏壽司」小紅書圖片）

「Sushi Hanzo半藏壽司」事後於小紅書發道歉聲明。（「Sushi Hanzo 半藏壽司」小紅書圖片）

（小紅書）