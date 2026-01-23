港鐵頭等車廂阿伯翹腳　不滿女生拍片爆粗打人　網民斥：坐得衰格

乘搭公共交通工具應保持良好坐姿，避免影響他人。近日網上流傳影片，港鐵東鐵線頭等車廂內，有女生不滿對面座阿伯翹起右腳，鞋底靠近她，兩人罵戰，阿伯不斷「爆粗」，以及用手機指着女生下體說出涉性騷擾言語，又用手及帽拍打女生手機。



影片引來網民熱議，一面倒批評阿伯，「坐姿已經影響人，其實公共交通內，將鞋向住或側向住人，已經甚冇家教及冇品！」、「二蚊大帝坐得衰衰格格」、「鞋底係極污糟，勁多細菌傳播」，又向女生提議「而家報警都未遲，襲擊同恐嚇都係刑事罪行」、「佢有指你私隱部位，同係咁講生殖器官詞語，可以告埋佢性騷擾」。



近日網上流傳影片，港鐵東鐵線頭等車廂內，有女生不滿對面座阿伯翹起右腳，鞋底靠近她，兩人罵戰。（Threads@bubwin）

該女生於Threads發文發片表示，「而家啲人咁惡？」。2分15秒影片見到，女生坐在港鐵東鐵線頭等車廂內，對面座阿伯翹起右腳，鞋底靠近女生，阿伯不滿女生拍片，揚言「你影我，我揼爛你部電話㗎」，並脫下白色帽伸向女生威脅。

港鐵頭等車廂阿伯翹腳 爆粗辱罵兼打女生

女生未有畏懼，指着阿伯的右腳說「你隻腳咁樣都得呀？咁樣都ok呀？」，阿伯用帽拍打女生手機，「爆粗」道「係ok，吹X脹你咩？」，隨後愈發激動，再用手及帽拍打女生手機，女生提議「報警呀」，阿伯拿出手機反拍，一度將手機鏡頭貼近女生。

女生指着阿伯的右腳說：「你隻腳咁樣都得呀？咁樣都ok呀？」（Threads@bubwin）

阿伯不滿被拍片，指罵女生。（Threads@bubwin）

阿伯出手打女生。（Threads@bubwin）

阿伯用帽打女生。（Threads@bubwin）

阿伯用帽打女生。（Threads@bubwin）

阿伯：唔可以翹腳嘅咩？犯法㗎？

女生問道「黑社會啊而家？」，阿伯不單繼續「爆粗」，用手機指着女生下體同時，言語還涉性騷擾，接着罵道「我冇惹你，你惹我？我又冇整到你」。阿伯此時翹起左腳，鞋底向外未有靠近女生，反問：「有規定唔可以翹腳嘅咩？邊度有規定咩？X你老X，咁樣唔得嘅咩？犯法㗎？」

阿伯拿出手機反拍，一度將手機鏡頭貼近女生。（Threads@bubwin）

阿伯拿出手機反拍，一度將手機鏡頭貼近女生。（Threads@bubwin）

網民：將隻腳放低落嚟有咁難咩？

網民紛紛批評阿伯，「1個麻甩佬，你攞隻腳頂住人，人哋1個女人叫你收返隻腳都好正常，竟然出手打人真係黐孖筋！」、「呢啲賤人只能得把口不停侮辱女性以迴避自己嘅問題」、「講真一句啊，將隻腳放低落嚟有咁難咩？可以翹腳，但係你要確保對面冇人，而且唔會阻到人哋啦」。

有網民建議報警及找港鐵職員幫忙，「佢郁手拍打女方手機已經是普通襲擊了，應該報警了」、「你係女仔要小心啊，可能佢會突然傷害到你，你應該即刻按掣搵職員幫手，佢剩係講粗口呢段片已經有機會罰錢，千祈唔好放過佢，一定要email段片畀港鐵，講清楚日期時間成件事點樣發生」。

阿伯用手機指着女生下體同時，言語還涉性騷擾。（Threads@bubwin）

阿伯用手機指着女生下體同時，言語還涉性騷擾。（Threads@bubwin）

阿伯罵女生，「我冇惹你，你惹我？我又冇整到你」。（Threads@bubwin）

阿伯反問：「有規定唔可以翹腳嘅咩？邊度有規定咩？X你老X，咁樣唔得嘅咩？犯法㗎？」（Threads@bubwin）

港鐵附例：說粗言穢語最高可罰5,000港元

根據《香港鐵路附例》，任何人於鐵路處所之上，不論何時不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，如違規最高罰款為5,000港元。

（Threads@bubwin）