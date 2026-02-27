旺角阿伯隨地吐痰！正義大叔街尾追罵到街頭：呢度香港　結局絕了

在香港，隨地吐痰可被定額罰款3,000元。本港Threads及內地抖音（TikTok）平台瘋傳影片，指有阿伯在旺角弼街隨地吐痰，遭正義大叔「爆粗」指罵「我X你啦！呢度香港啊！周圍吐痰」。不過阿伯似乎沒有悔意，反問「我無吐落你度吖嘛？」，大叔聞言怒火更盛，追着阿伯由街尾罵到街頭，把阿伯罵到敗走。



影片引來網民熱議，大部份人都讚大叔「做得好」、「通街吐痰抵X啦！做得好！」、「周圍吐痰真係好乞人憎」、「多謝英勇市民」。但亦有網民認為語氣太重，「出發點係啱，但唔應該一直用粗口問候老人家，過分咗」。



事發地點為旺角弼街。影片長約1分鐘，見到1名穿黑衣阿伯正被1名穿灰衣大叔指罵，「我X你啦！呢度香港啊！周圍吐痰！」，惟阿伯全無悔意，反問「我無吐落你度吖嘛？」。

穿黑衣阿伯疑因隨地吐痰，被穿灰衣大叔指罵。（影片截圖）

阿伯無悔意反問：我無吐落你度吖嘛？ 正義男爆氣反嗆

大叔聞言怒氣更旺，「你黐X線㗎！你問香港政府吖！係咁X寸㗎我！你喺我隔籬吐痰！」。阿伯重複「我邊度吐落你度？」，大叔回應「X你啦！吐我？吐我拉X你啦搵人！」，但阿伯只重申「我無吐落你度吖嘛？」，大叔於是反駁「唔X係呢個問題！係唔X准吐痰啊！XX！住咗幾廿年香港喇你」。

不過阿伯繼續「錄音機」般表示「唔係吐落你邊樹吖嘛」，又反問「你唔吐痰咩？」，大叔怒極「爆氣」咆哮「你食屎啦你！咩道理啊！唔係吐落你度。（我）係咁X寸咁X多事！點X樣啊？」。

大叔疑隨地吐痰阿伯被大叔責罵，2人在街頭爭執。（影片截圖）

街尾罵到街頭 途人報警

大叔追着阿伯由街尾罵到街頭，最終阿伯想離開，不過大叔表示「唔好畀佢走」。有途人報警指有人「隨地吐痰」。

最終阿伯想離開，不過大叔表示「唔好畀佢走」。（影片截圖）

網民讚正義男做得好：真英雄

網民看過影片紛紛斥責阿伯隨地吐痰離譜，又讚大叔「做得好」，「通街吐痰抵X啦！做得好！」、「周圍吐痰真係好乞人憎」、「比起食煙，我更討厭人隨地吐痰，這位真英雄呀」、「多謝英勇市民」、「鬧得好！希望大家齊心合力，見到呢啲人一齊X爆佢哋」。

然而亦有網民認為大叔語氣太重，「出發點係啱，但唔應該一直用粗口問候老人家，過分咗，用另外一種語氣同佢解釋唔得咩！」。

隨地吐痰定額罰款3,000元

目前「隨地吐痰」定額罰款3,000元。但如果情況嚴重，根據香港法例第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》第8A(1)條「在公眾地方吐痰」，任何人不得任何街道或公眾地方吐痰，違者首次定罪可處1萬元罰款，其後每次定罪可處2.5萬元罰款。