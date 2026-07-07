便秘不只攝入纖維　也要吃堅果？美研究指3類食物減慢性便秘風險

便秘為常見的腸道問題，醫學界普遍建議增加纖維攝入改善便秘。台灣腎臟科醫生江守山就在Facebook引述美國1項觀察了近10萬名中老年人的飲食研究指出，慢性便秘或與蔬菜、堅果及健康脂肪攝入不足相關，均衡飲食比單一補充纖維的預防作用更大。他認為研究相關發現為大眾腸道健康管理提供新方向。



美研究追蹤近10萬人 揭慢性便秘與飲食關聯

江守山醫師的帖文表示，該研究由麻省總醫院布萊根醫院的團隊展開，分析了約96,000名中老年人的飲食與排便數據，追蹤不同飲食模式與慢性便秘的關聯。研究將慢性便秘定義為過去12個月內，出現至少12周排便次數稀少或排便困難等情況，該問題影響全球數百萬人口。

慢性便秘是過去12個月內，出現至少12周排便次數稀少或排便困難等情況。（AI生成圖片）

研究團隊將參與者的飲食分為五大類：

1.地中海飲食：攝取大量新鮮蔬果、全穀雜糧、豆類與堅果，以橄欖油為主要烹調用油，多吃魚類與海鮮，適量攝取乳製品（芝士、乳酪）與紅酒，少吃紅肉及加工食品的飲食模式。

2.植物性飲食：以蔬菜、水果、全穀物、豆類、堅果和種子為基礎的飲食模式，強調攝取未加工或少加工的食物，可適量包含少量動物性食品。

3.低碳水飲食：減少碳水化合物攝取、增加蛋白質與健康脂肪的飲食模式。

4.標準西式飲食：以麵包、馬鈴薯為碳水化合物來源，注重肉類蛋白質、乳製品及沙律的飲食方式。

5.促炎飲食：食用含有大量會誘發體內炎症、損害組織並加劇慢性發炎食物的飲食方式。主要包含高糖、精緻澱粉、反式脂肪、飽和脂肪及加工肉品。

均衡飲食的人比單一增加纖維攝入的人更不容易換患上慢性便秘。（AI生成圖片）

不論纖維攝入量的高低，長期西式飲食與促炎飲食的人，患上慢性便秘的風險更高。（AI生成圖片）

研究顯示均衡飲食勝過單一攝入纖維

結果顯示，不論纖維攝入量的高低，長期西式飲食與促炎飲食的人，患上慢性便秘的風險更高；反之，攝入較多蔬菜、堅果及健康脂肪的人，相關風險顯著較低。換言之，僅提升纖維的攝入，未必能有效預防慢性便秘。江守山醫生總結指：「別光想著吃纖維，堅果和蔬菜也能治便秘，均衡攝入植物性食物與健康脂肪，更能維持腸道健康。」

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根據日媒FNN報導，「茶」的種類繁多，除了有不同的味道和香氣外，連營養成分也大不相同！



日本大妻女子大學名譽教授、素有「茶博士」之稱的大森正司指出，不同的茶葉含有不同的營養素，只要針對自身煩惱選對「茶」，就能透過日常飲茶輕鬆改善便秘、手腳冰冷、易怒甚至長皺紋等問題。

示意圖（Unsplash@Matcha & CO）

1. 便秘與手腳冰冷者，請喝「抹茶」

抹茶是將避光栽培的茶葉直接磨成粉狀，大森教授解釋，喝抹茶等同於「直接把膳食纖維喝下肚」，攝取量遠勝於一般沖泡的茶葉。此外，抹茶中豐富的兒茶素能增加腸道好菌、改善便秘。而膳食纖維與好菌能促進新陳代謝，配合茶胺酸活化副交感神經，能有效抑制手腳血管收縮，改善虛寒體質。

2. 壓力大、易怒焦躁者，首選冷泡「玉露」

玉露是栽培過程耗時費工的高級綠茶，含有比抹茶更豐富的「茶胺酸」。大森教授建議，若想平復焦躁情緒，最好使用常溫開水「冷泡」，能萃取出更多的茶胺酸。茶胺酸能促進大腦產生「α波」，使人放鬆，緩解生活與工作帶來的壓力。

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