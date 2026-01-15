朗豪坊女子廁所被針拮傷流血　網民：睇醫生　朗豪坊致歉這樣處理

朗豪坊女廁廁紙位發現有鐵針，有女網民報稱被弄傷流血。事主在網上發片投訴，指在地庫1樓的女廁如廁拉廁紙時，被突出的針「拮到流血」，於是提醒其他人去廁所要加倍小心。不少網民建議事主「快啲去醫院！唔怕一萬呀！」。



朗豪坊其後留言向事主致歉，「我哋朗豪坊表示萬分抱歉～可以講低係幾樓嗎，會即刻通知物管同事處理，另外方唔方便DM你嘅聯絡方法畀我哋，好讓同事直接協助跟進返你嘅傷勢」。



樓主指在如廁時被廁紙位的鐵針弄傷流血，立即通知清潔姐姐。（Threads@aurora_ni_00）

樓主指事發地點為B1（地庫1樓）女廁。（Threads@aurora_ni_00）

有女網民在Threads上發片，指在1月13日晚上9時在朗豪坊的B1（地庫1樓）女廁內，被廁紙架底下與牆壁之間突出的一支疑似扣針的針頭弄傷至流血，她立即通知清潔姐姐。從影片可見，有一支約兩吋長的扣針，以「L型」從廁紙架插了出來，針頭露出於廁紙下方位置。

拉廁紙被針拮到流血

帖文引來不少網民熱議，「黐線，好恐怖，出現得呢個位真係特登咁」、「啲人心理變態到走火入魔」、「唔好用出面廁所啲紙巾好污糟！平時我都唔會用，所以唔會掂到紙巾嗰個位，不過都要警世！」

朗豪坊向樓主致歉，並表示會找物業管理公司處理及跟進事主傷勢。（Threads@aurora_ni_00）

網民：即刻去睇醫生

不少人擔心事主感染，「黐X線即刻去睇醫生打針」、「快啲去醫院！唔怕一萬呀！」，有人則認為「似係個廁紙架入邊嘅彈弓，如果尖嗰部份有整傷你，最好去醫院處理一下」。