小紅書女乘港鐵北上！做錯1事慘被罰這金額　網民驚：竟有這規定

【港鐵／罰款】乘搭港鐵要注意規例，否則可能會被收取附加費。有嫁來香港的內地女生於小紅書發文，指早前乘搭港鐵到落馬洲站北上時，因做錯1事被罰款66元，大呻「吃一塹長一智，真的暈死了，罰一下這下知道了」。



事件引來內地網民熱議，驚訝表示「居然還有這種規定」、「長見識了，謝謝分享」。



乘搭港鐵要注意規例，否則可能會被收取附加費。（資料圖片）

居港內地女乘港鐵北上 做錯1事被罰款66元

「被港鐵罰款了。」該居港內地女於小紅書發圖發文，指她早前乘搭港鐵到落馬洲北上，列車駛到大埔站才發現忘記帶港澳通行證（雙程證），於是立即折返，讓家人把港澳通行證拿到港鐵閘口交收，而全程她都沒有出閘，拿到證件就再次坐車到落馬洲，沒想到一來一回超過了港鐵2.5小時限時規定，所以被收取了66元附加費。

從樓主上載截圖見到，她於10月20日早上9時左右以Alipay（支付寶）支付費用，連同往落馬洲車費及附加費，共118.2元。

樓主因違反港鐵2.5小時限時規定，要收取66元附加費。（小紅書）

居港內地女呻罰款多：真的暈死了

樓主感嘆，「坐這麼久地鐵，才知道原來超時罰款這麼多，也是自己粗心大意，吃一塹長一智」，後悔表示「還不如刷卡出去（出閘）拿一下證件再進（入閘），因為不知道有超時兩個半小時不管什麼站進出會罰款的規則，真的暈死了，罰一下這下知道了」。

樓主感嘆，「坐這麼久地鐵，才知道原來超時罰款這麼多」。（AI生成圖片）

內地網民驚訝：居然還有這種規

不少內地網民對港鐵「超時附加費」感到驚訝，「原來還會罰款」、「居然還有這種規定」、「還有這規定，長見識了，謝謝分享」、「但是港鐵裏面有商店，忘了哪一站有那種賣包包和玩偶的店，當時還在想要不要去逛一下，幸好後面看人太多就放棄了」。

港鐵逗留超過2.5小時會收附加費。（資料圖片）

港鐵逗留超過2.5小時會收附加費

根據港鐵「車票發出條件」第1.8條「乘車超過限定時間之附加費」，所有乘客進入已付車費區域後，須在合理可行情況下，盡速登上第一班到站的列車前往目的地，並須在入閘後150分鐘（2.5小時）內完成車程，然後通過出閘機離開已付車費區域。乘客沒有合法授權或合理解釋下，未能於150分鐘內離開已付車費區域，可被徵收相等於當時最高額之成人或特惠單程車費（視屬何情況而定）作為附加費。