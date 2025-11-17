香港迪士尼不可穿這樣？中俄網紅拍片斥：嘔心　園方咁處理惹爭議

【中日關係】去香港迪士尼樂園不可以這樣穿着？近日內地及香港網絡瘋傳影片，有中俄情侶抖音（TikTok）網紅到香港迪士尼樂園旅遊時，目擊1名男子以貌似侵華時期日軍裝扮進場，大感震驚不滿，強調「香港是中國一部份」，「為什麼要在中國穿這個？」、「我要吐了」。影片最後，迪士尼保安大陣仗處理事件，獲該對中俄情侶讚好，「給港迪點讚……感覺直接抗日了」。



中俄情侶的表現及迪士尼的處理手法引來網民爭議，有內地網民批評該日軍裝扮男子離譜，認為迪士尼處理得十分好。但也有網民質疑該對中俄情侶只是借中日緊張局勢升溫「刷流量」，「真係玻璃心到一個點」。



去香港迪士尼樂園不可以這樣穿着？（TikTok@Helin和Eva）

到香港迪士尼樂園遊玩要注意衣着。擁有近90萬粉紛的中俄情侶抖音網紅「Helin和Eva」近日以「當香港居然看到這一幕……」為題發布影片，分享來香港旅遊點滴，其間竟於香港迪士尼樂園看到震驚一幕。

目擊貌似穿日軍裝男子入迪士尼 中俄情侶網紅斥嘔心

影片中，他們正在香港迪士尼樂園門口興高采烈地談論進入迪士尼的「cosplayer（角色扮演者）」衣着，突然臉色大變，男方更高呼「What the fuxk（發生什麼X事）」，原來他們目擊1名帶着操粵語妻兒經過的男子，穿上貌似日軍裝扮，且腰間束有佩刀，緩緩走進迪士尼。

擁有近90萬粉紛的中俄情侶抖音網紅「Helin和Eva」，於香港迪士尼樂園目擊有男子穿上貌似日軍裝扮，大感不滿。（TikTok@Helin和Eva）

俄籍女友見狀露出誇張「O嘴」表情，並用雙手掩嘴，表示要回家，男方直指「I feel uncomfortable（我感覺不舒服）」。女方批評該男子操守有問題，「Why need go to china and wear this，Hong Kong is part of China（為什麼要在中國穿這個，香港是中國一部份）」，又聲言「How I can stop breathe same air with him（我怎麼可以停止和他呼吸相同的空氣）」，男方則說「好吧，讓這種人愈來愈多，我們就有理由做點什麼」。

女方批評該男子操守有問題，「為什麼要在中國穿這個，香港是中國一部份」，又聲言「我怎麼可以停止和他呼吸相同的空氣」。（TikTok@Helin和Eva）

迪士尼保安包圍日軍裝男子

該對中俄情侶於是向迪士尼投訴。畫面一轉，穿上日軍裝扮的男子已被至少十多名迪士尼保安包圍，該對中俄情侶對迪士尼保安迅速處理感到滿意，「我的心情變好了。3分鐘圍上來十多個保安，給港迪點讚」、「這裏到底有多少保安會過來，OH GOD，感覺直接抗日了」。

該對中俄情侶於是向迪士尼投訴。畫面一轉，穿上日軍裝扮的男子已被至少十多名迪士尼保安包圍。（TikTok@Helin和Eva）

該對中俄情侶對迪士尼保安迅速處理感到滿意，「我的心情變好了」。（TikTok@Helin和Eva）

兩地網民爭議：做得好 vs 玻璃心

影片於內地及香港熱傳，有內地網民批評該日軍裝扮男子離譜，認為迪士尼處理得十分好。但也有網民質疑這對中俄情侶只是借中日緊張局勢升溫「刷流量」，「中俄情侶利用仇日嚟博like」、「真係玻璃心到一個點」，隨即有網民反駁，「其實唔算玻璃心喎，着日軍裝去呢啲主題公園你哋真係覺得ok？」、「喺歐洲着納粹德軍裝都唔得嘅」。

香港迪士尼衣着規定 違反可拒進場或要求除衫

根據香港迪士尼樂園規則，「賓客衣着（包括鞋子及襯衣）必須時刻穿着整齊」，而除非在迪士尼明確允許或鼓勵的特別節目或活動期間，否則16歲或以上賓客不可以穿着裝扮服飾。

香港迪士尼樂園規則又列明，樂園有權拒絕「認為衣着不恰當」或「有可能影響其他賓客遊樂體驗的裝束的賓客」進入樂園，或要求他們除去不恰當裝束。