旺角站男童企垃圾桶上小便　黑裙女扶着　網民斥自私：站內有廁所

做個文明人，切勿隨處便溺！有港鐵乘客於Threads發文公審，旺角站有女子抱起1名男童，讓其站在垃圾桶上小便。帖文引來網民批評，「旺角站有廁所都要咁高難度企喺個垃圾桶到屙」、「忍唔到咪同個仔用尿片或者學習褲，都好過咁樣高處屙落垃圾桶啦」、「幾時都講，冇質素唔好生，唔識教唔好生」、「衣着穿着得怎樣光鮮亮麗都沒有用，憑這點已反映出她們的文化水平！」、「極度自私，就算不在乎別人眼光算了，收垃圾的工作人員也很辛苦」。



有港鐵乘客於網上發文公審，旺角站有女子抱起1名男童，讓其站在垃圾桶上小便。(Threads@winggg_lam_)

該港鐵乘客於Threads發文表示，「地鐵站都有lion king（《獅子王》）表演睇」。照片及影片見到，港鐵旺角站大堂內，1名穿黑衣黑裙女子扶着1名站在垃圾桶上的男童，男童脫了褲子在小便，完事後女子幫男童穿好褲子，當時站內人來人往。

旺角站黑裙女扶男童站垃圾桶上小便

帖文引來熱議，網民指出「旺角站明明有廁所」，有網民回應說「佢會話好遠，細個返pt（兼職）有個大媽問我有無膠袋，我問佢要嚟做乜，佢話小朋友要去廁所，我話店門口呢條電梯上去就係廁所，佢答我好遠小朋友忍唔住，我都係無畀袋佢」、「之前在迪士尼也看到帶小孩在洗手台上小便，還不只有一位這樣做，清潔的阿姨很生氣，明明人就在廁所裏面，為什麼要在洗手台上尿」。

影片見到，男童脫了褲子在小便。(Threads@winggg_lam_)

完事後女子幫男童穿好褲子。(Threads@winggg_lam_)

網民：戒緊片 VS 用一次性尿袋

有網民說，「幾歲小朋友又真係好難控制嘅，如果戒緊片，又忍唔到，隨時一身都係，不過可以處理得好啲囉。以前帶幾歲小朋友出街，都要帶定膠袋紙巾，趕唔切搵廁所都無辦法，唔可以當BB係大人嚟比較，大人周街屙就話啫，小朋友就算啦，唔係屙喺地都算係咁。小朋友睇落都係三四歲左右，通常出街都容易有咁嘅問題，尿片又開始唔啱着」。

有網民反駁指，「細個我老竇老母都係叫我忍㗎啦，或者明知搭車，一定叫小朋友去定廁所先」、「如果仲戒緊片，又去唔熟路嘅地區，唔清楚邊度有廁所，不如着返片啦，另外，男仔用個水樽去角落小解，好過企咁高啩」、「就算係戒緊片，去旅行嗰陣，唔買一次性尿袋用，都可以袋定幾條片，畀小朋友急嘅時候，撕開嚟用！有冇諗過清潔嗰個咩感受？」。

