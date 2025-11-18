九巴阿伯vs後生仔！被寸爆怒「吹雞」：大哥在哪？　後續笑爆全網

巴士空間有限，乘客應互諒互讓。本港網絡瘋傳影片，指元朗往落馬洲的九巴上，有1名阿伯與1名年輕男子因行李擺放問題爭執，其間阿伯不滿被「寸爆」，竟以奇特方法打電話找「大哥」疑「吹雞」，「同個屎X鬼嘈啊，我而家去緊落馬洲，有個X家鏟攞兩袋嘢砸落我個篋」，並把手機遞向年輕男示意通話，揚言電話中人是「（我）兄弟啊！」。雙方爭持不下，坐在對面座的阿伯妻子終出「絕招」令2人收聲。



影片引來網民熱議，「單嘢去到咁小事，如果咁都要call班兄弟，班兄弟咪日日都好唔得閒」、「涉嫌恐嚇，去差館備案」；也有人揶揄阿伯打電話姿勢，「電話都未識用，學人拖馬？」。另有大批網民認為阿伯老婆舉動機智，大讚「好老婆」。



「元朗阿叔好叠馬咁喎。」有港男於11月16日（星期日）在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，顯示元朗往落馬洲的九巴車廂內，有1名阿伯與1名年輕男子因行李擺放問題爭執，其間阿伯打電話找「大哥」疑「吹雞」。

搭巴士爭執 阿伯與年輕男罵戰

影片長近5分鐘，見到巴士正駛往落馬洲，車廂內阿伯向坐在旁邊、拿着大袋物品的年輕男表示「放唔放得落地下啊？好重啊？好攰啊？點啊？吓！」，年輕男伸耳靠近問「吓？你講咩？」，阿伯隨即火起「爆粗」，「咩你老X啊咩！唔好砸住我（行李箱）啊！」，年輕男反嗆「咩你老竇啊」，並互罵「X街」。

說到激動處，阿伯更站起來挑釁年輕男下車，「落車啊！我去你屋企啊！」，年輕男回應「OK你同我行啊」。

被年輕男寸爆 阿伯打電話「吹雞」：大哥，喺邊？

阿伯坐下，不忿表示「不知所謂，X樣真係」，隨後開大聲打電話，把聽筒一方靠近說「大哥，喺邊？同個屎忽鬼嘈啊，我而家去緊落馬洲，有個X家鏟攞兩袋嘢砸落我個篋度，我叫佢唔好砸，屎X鬼寸我喎……屎X鬼嚟㗎呢個，阿燦啊，不知所謂」，疑似「吹雞」。

後生仔否認先「寸」阿伯，又強調已把袋拿起，阿伯反駁「你敢唔攞咩？」，並把電話遞向年輕男，揚言「（我）兄弟啊」。

阿伯老婆出絕招KO

雙方爭持不下，這時坐在對面座的阿伯妻子終開聲勸止，「算啦，我個角度，成個角度因為㗎車好逼」，年輕男回應「係啊，咁你好好講啊嘛」，阿伯反嗆「你要我點講啊？使唔使斟杯茶同你講啊」，同時繼續向電話裏的「兄弟」表示「X家鏟，我叫佢拎開啲嘢啫」，阿伯妻子隨即叫停，「大家一人少句啦，收線啦……唔好講喇，算啦，大家有時角度唔同㗎啫」，終令2人停止爭執。

網民笑爆：咁小事吹雞，班兄弟好唔得閒

網民看過引來網民熱議，「單嘢去到咁小事，如果咁都要call班兄弟，班兄弟咪日日都好唔得閒」、「唔迫得搭的士啦，學人吹雞」、「黐X線，巴士嘈交都要吹雞」、「涉嫌恐嚇，去差館備案」。也有人揶揄阿伯打電話姿勢，「呢個係咩新型講電話姿勢」、「對住個聽筒講嘢咁得意嘅」、「呢種揸電話嘅方式，係咪可以增強接收？」、「電話都未識用，學人拖馬？」。

阿伯老婆機智舉動獲讚

另有大批網民認為阿伯老婆舉動機智，大讚「好老婆」、「三生有幸」、「有個咁嘅老婆要珍惜佢」。