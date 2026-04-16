荃灣家長抱小孩踩夾公仔機　女網民感污糟公審　網民：生仔要考牌

教導小孩是家長責任。有女網民在網上發相，荃灣一間夾公仔店有父母雙雙托住一對子女，踩住下層的夾公仔機，好讓他們可玩上層部機，情況十分不衛生。不少網民認為離譜，「生仔要考牌啦」、「唔夠高唔好玩」。



樓主看不過眼拍照公審，並籲玩夾公仔機前要消毒一下。(Threads@rain_rain_p)

家長抱住子女踩夾公仔機被公審

有女網民在Threads上發相，從相片可見，有對家長抱起兩名孩子，母親抱住兒子，父親則抱住女兒。因兩孩子不夠高玩上層夾公仔機，兩家長讓孩子踩住下層夾公仔機，以方便他們夾公仔。樓主看不過眼公審，「大家玩下層細機要睇路，最好攞張消毒紙巾出嚟抹下」。

有網民指香港的夾公仔機應效法日本提供梯級或櫈仔供小孩使用。（AI生成圖片）

網民鬧無品

不少網民批評「好無公德心」、「小心踩踩下踩爆部機，整親個寶貝仔」、「唔夠高就唔好玩」。有人則認為，「點解冇人鬧下香港唔會好似日本咁，有啲梯級或者櫈仔畀小朋友企高玩上邊嗰部機」。