荃灣家長抱小孩踩夾公仔機 女網民感污糟公審 網民：生仔要考牌
撰文：喬納森
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教導小孩是家長責任。有女網民在網上發相，荃灣一間夾公仔店有父母雙雙托住一對子女，踩住下層的夾公仔機，好讓他們可玩上層部機，情況十分不衛生。不少網民認為離譜，「生仔要考牌啦」、「唔夠高唔好玩」。
家長抱住子女踩夾公仔機被公審
有女網民在Threads上發相，從相片可見，有對家長抱起兩名孩子，母親抱住兒子，父親則抱住女兒。因兩孩子不夠高玩上層夾公仔機，兩家長讓孩子踩住下層夾公仔機，以方便他們夾公仔。樓主看不過眼公審，「大家玩下層細機要睇路，最好攞張消毒紙巾出嚟抹下」。
網民鬧無品
不少網民批評「好無公德心」、「小心踩踩下踩爆部機，整親個寶貝仔」、「唔夠高就唔好玩」。有人則認為，「點解冇人鬧下香港唔會好似日本咁，有啲梯級或者櫈仔畀小朋友企高玩上邊嗰部機」。
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