父母懶理男童酒樓玩轉盤　大壺滾水淋女兒　網民：家長好似搭台咁

家長外出有責任照顧小孩安全。有網上影片拍到在內地，有一家七口於酒樓用餐，其中一名男孩玩桌上轉盤興起不斷加速，但父母完全沒有理會或阻止，最後放在轉盤上的大熱水壺跌下來，整瓶滾水淋在女孩身上，父母才驚覺出事起身救女兒。不少網民都批評「家長好似搭台咁樣」、「大人冇教導好小朋友，只懂得讓他們任意而為」。



翻查資料，影片在數年前已在網上出現，但近日再在網上瘋傳。



圓桌上有穿黑衫的孩子狂玩轉盤。（網上影片截圖）

圓桌上有穿黑衫的孩子狂玩轉盤。（網上影片截圖）

家長在另一端只顧看電話，未有出手阻止。（網上影片截圖）

他玩到得意忘形，轉盤愈來愈快。（網上影片截圖）

父母懶理男童酒樓玩轉盤釀意外

近日網上流傳一段影片，拍到在內地的酒樓，一家七口佔用一張大圓枱，上面有轉盤。從影片可見四名孩子並排而坐，父母在圓桌另一邊，與孩子有一定距離，母親則抱住只有數月大的孩子，兩人不時互望交談，父親又不時在看電話。但圓桌另一端，有穿黑衣的孩子狂玩轉盤，上面有大熱水壺，當他玩到得意忘形，轉盤愈來愈快時，熱水壺失平衡倒下，整壺熱水倒在他身邊的女孩身上，父母才發覺出事，走到女孩身旁拉起她查看傷勢。

整壺熱水倒在男孩身邊的女孩身上。（網上影片截圖）

父母這時才發覺出事，走到女孩身旁拉起她，查看傷勢。（網上影片截圖）

網民鬧父母不負責任

網民看過影片都批評父母不負責任，任由孩子做危險動作，「家長好似搭台咁樣」、「最慘唔係淋落佢自己度，係整到佢隔籬嗰位，隔籬嗰位真係無辜」、「生仔真係要考牌」、「兩公婆唔管教坐埋一邊，個女反而要睇住最細嗰個，最後受傷又係佢」、「大人冇教導好小朋友，只懂得讓他們任意而為，長大後又覺得他們唔夠成熟，責任在誰呢？ 」。影片在數年前已在網上出現，但近日再在網上瘋傳。